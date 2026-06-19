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कानपुर में भीषण सड़क हादसा; टेंपो और बाइक की टक्कर, खरीदारी करने निकले दो दोस्तों की मौत

कानपुर : सचेंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गज्जापुरवा के पास एक भीषण सड़क हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई. गुरुवार शाम को तेज रफ्तार टेंपो की आगे जा रही बाइक से जोरदार टक्कर हो गई. आरोप है कि टेंपो चालक दोनों युवकों को रौंदते हुए निकल गया. इस दुर्घटना में दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. सूचना मिलने पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.









मृतकों की पहचान सचेंडी के ठाकुर प्रसाद का पुरवा निवासी किसान गौतम सिंह के इकलौते बेटे नीरज सिंह (20) और उसके साथी चेतन सिंह (18) के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, दोनों दोस्त गुरुवार शाम को कैंधा गांव में लगने वाले साप्ताहिक बाजार से खरीदारी करने गए थे.

देर शाम जब वे बाइक से वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी कैंधा के गज्जापुरवा के समीप पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित टेंपो ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक उछलकर सड़क पर जा गिरे और वाहन उन्हें कुचलता हुआ आगे निकल गया.