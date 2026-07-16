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बरेली में भीषण सड़क हादसा; कैंटर से टकराई कार, 3 यात्रियों की मौत, एक गंभीर

कार सवार लखीमपुर खीरी से पंजाब जा रहे थे, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

कैंटर से टकराई स्कॉर्पियो
कैंटर से टकराई स्कॉर्पियो (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 11:58 AM IST

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Updated : July 16, 2026 at 12:23 PM IST

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बरेली: नवाबगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा नवाबगंज के इनायतपुर गांव के पास हुआ, जहां पंजाब जा रही यात्रियों से भरी स्कॉर्पियो की सामने से आ रहे कैंटर से जोरदार भिड़ंत हो गई.

जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो में सवार सभी लोग लखीमपुर खीरी के पलिया क्षेत्र से पंजाब के लुधियाना जा रहे थे. जैसे ही वाहन इनायतपुर गांव के पास पहुंचा, सामने से आ रहे कैंटर से उसकी आमने-सामने की टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

सूचना मिलते ही नवाबगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को वाहन से बाहर निकाला. गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बरेली रेफर किया गया है. जहां उसका इलाज चल रहा है. राहत की बात यह रही कि स्कॉर्पियो चालक इस हादसे में सुरक्षित बच गया.

नवाबगंज इंस्पेक्टर अरुण कुमार ने बताया कि दुर्घटना में तीन लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दी जा रही है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक तौर पर यह मामला तेज रफ्तार और आमने-सामने की टक्कर का प्रतीत हो रहा है.

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर डबल डेकर बस खाई में गिरी; फतेहाबाद थाना क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर गुरुवार अलसुबह डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे बस में चीख पुकार मच गई. यात्री खिडकियों से बाहर आए. सूचना पर पुलिस और यूपीडा की टीम ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जिनमें छह यात्री घायल हुए हैं. पुलिस ने बताया कि लखनऊ से दिल्ली जा रही एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़कर करीब 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी थी.

फतेहाबाद थाना प्रभारी विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि हादसे में घायल यात्रियों की पहचान रायबरेली के बछरावां निवासी अंकित यादव, एटा के पिलुआ निवासी हर्ष भारद्वाज, गोंडा निवासी आयुष मिश्रा तथा दिल्ली निवासी खालिद और सिद्धार्थ के रूप में हुई है. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.

Last Updated : July 16, 2026 at 12:23 PM IST

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