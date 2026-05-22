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NH 43 पर भीषण हादसा, सब्जी लोड ट्रक ने मचाई तबाही, युवक की दर्दनाक मौत के बाद फूटा जनाक्रोश

जशपुर के लोदाम में रात को हादसा हुआ. स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रक चालक ने कई वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया.

ROAD ACCIDENT JASHPUR
जशपुर सड़क हादसा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 22, 2026 at 9:40 AM IST

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जशपुर: जशपुर से झारखंड जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर शुक्रवार रात हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया. लोदाम मस्जिद के सामने सब्जी लोड एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर कई वाहनों को टक्कर मारते हुए घर में जा घुसा. हादसे में चंद्र कुमार राम नामक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दुर्घटना इतनी भयावह थी कि युवक का शव दो हिस्सों में बंट गया.

बाजार में ट्रक चालक का उत्पात

जानकारी के अनुसार ट्रक जशपुर की ओर से झारखंड जा रहा था. इसी दौरान लोदाम मस्जिद के पास चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा. सबसे पहले ट्रक सड़क किनारे लगे बिजली खंभे से टकराया, फिर सड़क पर मौजूद युवक चंद्र कुमार राम को अपनी चपेट में ले लिया. युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

इसके बाद भी ट्रक अनियंत्रित होकर दो मोटरसाइकिलों और एक ट्रैक्टर को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे स्थित पूर्व सरपंच के घर में जा घुसा. हादसे में कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई.

जशपुर सड़क हादसा (ETV Bharat Chhattisgarh)

एंबुलेंस नहीं मिलने पर भड़के लोग, NH 43 पर किया चक्का जाम

घटना के बाद स्थानीय लोगों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया. लोगों का आरोप था कि हादसे के बाद समय पर एंबुलेंस नहीं पहुंची, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया. आक्रोशित भीड़ ने NH 43 पर चक्का जाम कर दिया और कई वाहनों में तोड़फोड़ की. हाईवे जाम होने से सड़क के दोनों ओर बसों, ट्रकों और अन्य वाहनों की करीब एक किलोमीटर लंबी कतार लग गई. प्रदर्शनकारी मृतक के परिजनों को तत्काल मुआवजा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे.

शव को उठाने एंबुलेंस भी नहीं पहुंचा. टोल प्लाजा, आरटीओ में पैसे दिए जा रहे हैं. प्रशासन बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है -स्थानीय

देर रात 2 बजे खुला जाम, पुलिस प्रशासन ने संभाली स्थिति

घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार पाटनवार, एसडीओपी चंद्रशेखर परमा सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने देर रात तक ग्रामीणों और परिजनों को समझाइश दी. करीब दो घंटे से अधिक समय तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद देर रात लगभग 2 बजे जाम खुल सका और यातायात धीरे-धीरे सामान्य हुआ.

ROAD ACCIDENT JASHPUR
सब्जी लोड ट्रक कई वाहनों को टक्कर मारते हुए घर में घुसा (ETV Bharat Chhattisgarh)

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार पाटनवार ने बताया कि तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हुई है. दुर्घटना के बाद लोगों में आक्रोश था और कुछ समय के लिए हाईवे जाम की स्थिति बनी रही. पुलिस द्वारा लगातार समझाइश दी गई, जिसके बाद देर रात जाम खुलवाकर यातायात बहाल कराया गया.मामले की जांच की जा रही है. दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में ले लिया गया है.

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