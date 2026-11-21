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बाजपुर हाईवे पर खौफनाक टक्कर! स्कूटी से भिड़ी तेज रफ्तार कार, दिल दहला देगा वीडियो

बाजपुर हाईवे पर खौफनाक टक्कर ( ETV Bharat )

रुद्रपुर: बाजपुर में नेशनल हाईवे-74 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. महेशपुरा कट के पास तेज रफ्तार कार और बाइक के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में बाइक सवार युवक और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक और बच्चा कार के साथ कई फीट तक घिसटते चला गया. इतना ही नहीं, हादसे के दौरान वहां से गुजर रहा एक स्कूटी सवार भी इसकी चपेट में आ गया. पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. जिसका वीडियो अब मीडिया पर तेजी से चल रहा है. हादसे को लेकर काशीपुर के एसपी स्वप्निक किशोर ने भी जानकारी दी है.

जानकारी के अनुसार, बीते रोज बाजपुर के महेशपुरा कट के पास नेशनल हाईवे-74 पर एक बाइक सवार सड़क पार कर रहा था. इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार युवक और उसके साथ मौजूद बच्चा कार के अगले हिस्से के साथ कई फीट तक घिसटते चले गए. अचानक हुए इस भीषण हादसे को देखकर आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. वहीं, इसी दौरान वहां से गुजर रहा एक स्कूटी सवार भी दुर्घटना की चपेट में आ गया.