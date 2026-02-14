ETV Bharat / state

बालोद दल्लीराजहरा मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत

मिली जानकारी के अनुसार, घटना शुक्रवार रात करीब 9:00 बजे की है. ग्राम गुजरा निवासी तीन युवक— विनोद हल्बा, प्रशांत हल्बा और हरीश हल्बा एक ही बाइक पर सवार होकर कुसुमकसा से अपने गांव लौट रहे थे. जैसे ही वे जमही टोल प्लाजा के पास पहुंचे, वहां सड़क किनारे अंधेरे में खड़े एक ट्रक के पिछले हिस्से से उनकी बाइक टकरा गई.

​बालोद: शुक्रवार की रात एक भीषण सड़क हादसे ने तीन परिवारों के चिराग बुझा दिए. बालोद दल्लीराजहरा मुख्य मार्ग पर जमही टोल प्लाजा के पास सड़क किनारे खड़े एक अज्ञात ट्रक से तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की सीधी भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

बाइक से तीन दोस्त अपने घर लौट रहे थे (ETV Bharat Chhattisgarh)

सिर पर आई गंभीर चोटें

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि बाइक के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए. अंधेरा होने के कारण युवकों को सड़क किनारे खड़ा ट्रक दिखाई नहीं दिया. तीनों युवकों के सिर पर गंभीर चोटें आईं, जिससे ज्यादा खून बहने से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई

​पुलिस की कार्रवाई जारी

​हादसे की सूचना मिलते ही दल्लीराजहरा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने तत्काल एम्बुलेंस बुलाकर तीनों शवों को जिला अस्पताल के मर्च्युरी भिजवाया. आज शवों का पोस्टमॉर्टम कर उन्हें परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

बालोद दल्लीराजहरा रोड पर भीषण सड़क हादसा (ETV Bharat Chhattisgarh)

सड़क पर लापरवाहीपूर्वक ट्रक खड़ा करने वाले अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी चालक फरार है, जिसकी तलाश के लिए नाकेबंदी कर दी गई है. प्राथमिक दृष्टि में यह मामला सड़क पर अवैध पार्किंग और अंधेरे के कारण हुआ प्रतीत होता है-मोनिका ठाकुर, ASP

गांव में पसरा मातम

तीनों ​मृत युवक आपस में दोस्त थे और एक ही गांव (गुजरा) के रहने वाले थे. जैसे ही हादसे की खबर गांव पहुंची, वहां सन्नाटा पसर गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों में सड़क किनारे खड़े करने वाले भारी वाहन चालकों के खिलाफ भारी आक्रोश देखा जा रहा है.