बारातियों से भरी बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, हादसे में 12 वर्षीय बालक की मौत
बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई. हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
Published : April 28, 2026 at 7:39 AM IST
अलवर: दर्दनाक सड़क हादसे ने बारात की खुशियों को मातम में बदल दिया. खैरथल-तिजारा जिले के कोटकासिम थाना क्षेत्र अंतर्गत बीबीरानी - हरसौली रोड स्थित गुणसार गांव के पास बस चालक की लापहरवाही से सोमवार रात को सड़क हादसा हो गया. इस घटना में 12 वर्षीय मासूम की मौत हो गई . घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई. घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर घायल अवस्था में लोगों को इलाज के लिए हरसौली अस्पताल भिजवाया.
कोटकासिम थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि सोमवार रात को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र अंतर्गत गुणसार गांव में एक बस व ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर हो गई, जिसमें कई लोग गंभीर घायल हो गए. उन्होंने बताया इस सूचना पर जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी जुटाई. थाना अधिकारी जसवंत सिंह ने बताया कि एक निजी बस कोटकासिम से डहरा की ओर जा रही थी. इस दौरान बस चालक ने लापरवाही से बस चलाते हुए आगे चल रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी. इस टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. उन्होंने बताया कि मौके से गंभीर घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरसौली भिजवाया गया. जहां चिकित्सकों ने रितिक (12)पुत्र ओमप्रकाश निवासी अजीजपुर को मृत घोषित कर दिया. उन्होंने बताया कि गंभीर घायलों को चिकित्सकों ने अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया.
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थानाधिकारी जसवंत सिंह ने बताया कि घटना के दौरान निजी बस बारात को वापस लेकर जा रही थी. इस दौरान गुणसार गांव के पास तेज रफ्तार बस ने ट्रैक्टर टॉली में टक्कर मार दी. इस हादसे में बस के केबिन में बैठी सवारियां बस का शीशा तोड़कर बाहर गिर गई. उन्होंने बताया इस हादसे में मृतक रितिक का सिर वाहन के टायर के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई. थाना अधिकारी जसवंत सिंह ने बताया कि घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है. घटना के कारणों की जांच की जा रही है.