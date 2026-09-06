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रामगढ़ की चुटूपालू घाटी में भीषण सड़क हादसा: कंटेनर ने कार को कुचला, महिला की मौत, बच्ची समेत 5 लोग घायल

सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त कार और राहत-बचाव कार्य में जुटी पुलिस टीम. ( फोटो-ईटीवी भारत )