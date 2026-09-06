रामगढ़ की चुटूपालू घाटी में भीषण सड़क हादसा: कंटेनर ने कार को कुचला, महिला की मौत, बच्ची समेत 5 लोग घायल
रामगढ़ में भीषण सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गए हैं.
Published : September 6, 2026 at 2:41 PM IST|
Updated : September 6, 2026 at 2:53 PM IST
रामगढ़: जिले की चुटूपालू घाटी में रविवार को एक बार फिर भीषण सड़क हादसा हुआ. रांची से रामगढ़ की ओर आ रहा एक कंटेनर अनियंत्रित होकर आगे चल रही कार पर चढ़ गया. हादसे में कार सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए हैं. घायलों में रामगढ़ मुख्यालय डीएसपी अकरम रजा के परिवार के सदस्य भी शामिल हैं.
जानकारी के अनुसार, कंटेनर संख्या NL 01AB 8418 रांची से रामगढ़ की ओर आ रहा था. चुटूपालू घाटी में अचानक कंटेनर का ब्रेक फेल हो गया. इसके बाद कंटेनर अनियंत्रित होकर आगे चल रही होंडा कार को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार कंटेनर के नीचे बुरी तरह दब गई.
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना की गश्ती टीम घटनास्थल पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया. कार कंटेनर के नीचे बुरी तरह फंसी हुई थी. पुलिस ने तत्काल हाइड्रा और क्रेन मंगवाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया. पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद कंटेनर को हटाकर कार को बाहर निकाला.
सब-इंस्पेक्टर दीपक रजक और सब-इंस्पेक्टर पंकज कुमार सिंह समेत पुलिस टीम ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. दो महिलाओं और चालक को तत्काल अस्पताल भेजा गया, जबकि एक बच्ची कार में बुरी तरह फंसी हुई थी. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद बच्ची को भी बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया.
सब-इंस्पेक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. कार कंटेनर के नीचे बुरी तरह दबी थी. हाइड्रा और क्रेन की मदद से रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल भेजा गया. कार में दबी बच्ची को काफी मशक्कत से बाहर निकाला गया.
डीएसपी के परिवार के सदस्य थे कार में सवार
पुलिस की प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे का शिकार हुई कार में रामगढ़ मुख्यालय डीएसपी अकरम रजा के परिवार के छह सदस्य सवार थे. सभी लोग रांची से कार से रामगढ़ की ओर आ रहे थे. इसी दौरान चुटूपालू घाटी में यह हादसा हो गया.
हादसे में डीएसपी अकरम रजा की मौसी सारा तबस्सुम (45 वर्ष) की मौत हो गई. वहीं उनके मौसा फिरोज राही (48 वर्ष), बहन तरजा सलियां (23 वर्ष), सिफ्ता ताजमीन, अमीरा ताजमीन (10 वर्ष) और अनुजा तबस्सुम घायल हो गए हैं. घायलों को सदर अस्पताल और निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया.
घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे डीएसपी
परिवार के हादसे की सूचना मिलने के बाद मुख्यालय डीएसपी अकरम रजा भी घटनास्थल पर पहुंचे. रामगढ़ थाना के एसआई दीपक कुमार, मंजेश कुमार, पंकज कुमार और रोशन बाड़ा समेत पुलिस टीम मौके पर मौजूद रही और राहत-बचाव कार्य की निगरानी की.
एसपी समेत पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे
हादसे की सूचना मिलने के बाद रामगढ़ एसपी मुकेश कुमार लुणायत, एसडीपीओ आलोक रंजन, गोपनीय शाखा के प्रभारी रविंद्र कुमार गुप्ता समेत अन्य पुलिस अधिकारी सदर अस्पताल पहुंचे. अधिकारियों ने घायलों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली.
हादसों का हॉटस्पॉट बनी चुटूपालू घाटी
चुटूपालू घाटी में लगातार हो रहे सड़क हादसों ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. लगातार दुर्घटनाओं के कारण यह इलाका अब लोगों के बीच ‘मौत की घाटी’ के रूप में पहचान बना ली है. घाटी में तेज रफ्तार और भारी वाहनों के अनियंत्रित होने से लगातार हादसे होते रहे हैं. इन दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान जा चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं. कई हादसों में वाहनों को भी भारी नुकसान पहुंचता है.
NHAI की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल
लगातार हादसों के बावजूद चुटूपालू घाटी में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए NHAI की ओर से किए जा रहे सुरक्षा उपायों पर सवाल उठ रहे हैं. जिला प्रशासन की ओर से सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और हादसों पर अंकुश लगाने के लिए NHAI को कई दिशा-निर्देश दिए जाने की बात सामने आती रही है, लेकिन सवाल यह है कि इन निर्देशों का अनुपालन यदि एनएचएआई करता तो यह घाटी हादसों की घाटी नहीं रहती.
कब जागेगा NHAI?
चुटूपालू घाटी में लगातार हो रहे हादसे सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं. आज का यह हादसा भी एक बार फिर यह सवाल छोड़ गया है कि आखिर कब चुटूपालू घाटी को हादसों की घाटी बनने से रोका जाएगा और कब NHAI ऐसी ठोस सुरक्षा व्यवस्था करेगा, जिससे वाहन चालकों और आम लोगों की जान बचाई जा सके?
हर हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू करती है, घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता है और सड़क सुरक्षा को लेकर दिशा-निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हादसों को रोकने के लिए स्थायी और प्रभावी कदम कब उठाए जाएंगे?
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