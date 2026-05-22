प्रयागराज में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार एक्सयूवी ने डिवाइडर पार कर XL-6 में मारी टक्कर, पिता और दो बेटों की मौत
XL-6 सवार परिवार मैहर माता के दर्शन करने जा रहा था. हादसे में XL-6 के परखच्चे उड़ गए, जबकि एक्सयूवी सड़क पर पलट गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 5:19 PM IST|
Updated : May 22, 2026 at 5:37 PM IST
प्रयागराज : नैनी थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह दो कारों की भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हो गयी, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये. मौके पर चीख-पुकार मच गई. राहगीरों ने दौड़कर दोनों गाड़ियों से घायलों को बाहर निकाला.
भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि मारुति XL-6 कार के परखच्चे उड़ गए और ड्राइवर को भी गेट तोड़कर बाहर निकलना पड़ा, वहीं एक्सयूवी कार सड़क पर ही पलट गई, दोनों कारों की रफ्तार काफी तेज बताई जा रही है.
नए यमुना ब्रिज के आगे लैप्रोसी चौराहे के पास सुबह लगभग 10 बजे तेज रफ्तार कार डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में पहुंच गई और सामने से आ रही दूसरी कार से टकरा गई. हादसे में दोनों वाहनों के चालकों समेत कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गये. मारुति XL-6 कार सवार पिता और दोनों बेटों की मौत हुई है.
एडिशनल सीपी ट्रैफिक विजयानंद ने बताया कि सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान पिता और उसके दो बेटों की मौत हो गई. परिवार मध्य प्रदेश में मैहर देवी के दर्शन करने जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही हादसे ने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं.
एसीपी करछना ने बताया कि फाफामऊ शांतिपुरम निवासी दीपक चौरसिया अपने परिवार के साथ मारुति XL-6 कार से मध्य प्रदेश के मैहर देवी दर्शन के लिए निकले थे. कार में उनके बेटे दिव्यांशु चौरसिया और मान चौरसिया उर्फ हर्षित, बेटी हर्षिता, बहनोई अनिल चौरसिया और बहन बेबी चौरसिया भी सवार थे.
प्रयागराज-रीवा हाईवे पर लेप्रोसी चौराहे के पास महोबा की तरफ से आ रही तेज रफ्तार एक्सयूवी अचानक डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में पहुंच गई और मारुति XL-6 कार से भिड़ गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मारुति XL-6 कार के परखच्चे उड़ गए. वहीं एक्सयूवी सड़क पर पलट गई. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और घायलों का इलाज चल रहा है.
एक्सयूवी में सवार सुल्तानपुर के थाना कूड़ेभार क्षेत्र स्थित शंकर मार्केट गरथौली निवासी अर्पित कुमार यादव महोबा के थाना महोबकंठ निवासी प्रिंस और अंकित को घायल हालत में बाहर निकाला गया.
बरेली में बारात में जा रहे युवक की ट्रक की टक्कर से मौत : भोजीपुरा थाना क्षेत्र में बारात में जा रहे युवक की मौत हो गई, जबकि उसका ममेरा भाई घायल हो गया. गांव सोराह निवासी कृष्णपाल (22) पुत्र प्रीतम लाल अपने ममेरे भाई रामअवतार के साथ मोटरसाइकिल से शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था. दोनों गांव लमकन से गांव लामीखेड़ा जा रही बारात में शामिल होने के लिए निकले थे.
दोनों भोजीपुरा थाना क्षेत्र के धौराटांडा के पास पहुंचे, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आए एक ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही दोनों युवक सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद कृष्णपाल को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल रामअवतार का प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे घर भेज दिया गया.
परिजनों के मुताबिक, कृष्णपाल BL Agro की फैक्ट्री में नौकरी करता था. युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया. भोजीपुरा इंस्पेक्टर राजीव चौधरी ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है, मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है.
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