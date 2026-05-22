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प्रयागराज में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार एक्सयूवी ने डिवाइडर पार कर XL-6 में मारी टक्कर, पिता और दो बेटों की मौत

प्रयागराज : नैनी थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह दो कारों की भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हो गयी, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये. मौके पर चीख-पुकार मच गई. राहगीरों ने दौड़कर दोनों गाड़ियों से घायलों को बाहर निकाला.

भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि मारुति XL-6 कार के परखच्चे उड़ गए और ड्राइवर को भी गेट तोड़कर बाहर निकलना पड़ा, वहीं एक्सयूवी कार सड़क पर ही पलट गई, दोनों कारों की रफ्तार काफी तेज बताई जा रही है.

नए यमुना ब्रिज के आगे लैप्रोसी चौराहे के पास सुबह लगभग 10 बजे तेज रफ्तार कार डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में पहुंच गई और सामने से आ रही दूसरी कार से टकरा गई. हादसे में दोनों वाहनों के चालकों समेत कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गये. मारुति XL-6 कार सवार पिता और दोनों बेटों की मौत हुई है.

एडिशनल सीपी ट्रैफिक विजयानंद ने बताया कि सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान पिता और उसके दो बेटों की मौत हो गई. परिवार मध्य प्रदेश में मैहर देवी के दर्शन करने जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही हादसे ने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं.

एसीपी करछना ने बताया कि फाफामऊ शांतिपुरम निवासी दीपक चौरसिया अपने परिवार के साथ मारुति XL-6 कार से मध्य प्रदेश के मैहर देवी दर्शन के लिए निकले थे. कार में उनके बेटे दिव्यांशु चौरसिया और मान चौरसिया उर्फ हर्षित, बेटी हर्षिता, बहनोई अनिल चौरसिया और बहन बेबी चौरसिया भी सवार थे.

प्रयागराज-रीवा हाईवे पर लेप्रोसी चौराहे के पास महोबा की तरफ से आ रही तेज रफ्तार एक्सयूवी अचानक डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में पहुंच गई और मारुति XL-6 कार से भिड़ गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मारुति XL-6 कार के परखच्चे उड़ गए. वहीं एक्सयूवी सड़क पर पलट गई. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और घायलों का इलाज चल रहा है.