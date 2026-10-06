ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर में भीषण रोड एक्सीडेंट, स्कॉर्पियो सवार चार की मौत, पसरा सन्नाटा

मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में चार की मौत. ( ईटीवी भारत )

मुजफ्फरनगर: पुरकाजी थाना क्षेत्र में लक्सर रोड पर सोमवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में स्कॉर्पियो सवार चार लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

मुजफ्फरनगर में भीषण रोड एक्सीडेंट, स्कॉर्पियो सवार चार की मौत. (ईटीवी भारत)

पुलिस के अनुसार, सोमवार रात करीब 10:15 बजे सूचना मिली कि लक्सर की ओर से आ रही स्कॉर्पियो एन कार संख्या UK 16 G 0005 को डम्फर संख्या UK 17 CA 8485 ने साइड से टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि स्कॉर्पियो में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हाइड्रा की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया.

वाहन में कुल सात लोग सवार थे. इनमें करीब 50 वर्षीय चालक आदेश कुमार और करीब 35 वर्षीय निशा की मौके पर ही मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल राखी (48), गोनी (11), कुसुम (70), रूबी (48) और वैष्णवी (7) को पुलिस ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया.

उपचार के दौरान निशा और गोनी की भी मौत हो गई. इस प्रकार हादसे में मृतकों की संख्या चार हो गई.

हादसे की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा पुलिस अधीक्षक नगर अमृत जैन, एसपी यातायात अतुल कुमार चौबे, क्षेत्राधिकारी सदर सुनील कुमार और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.

मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में चार की मौत. (ईटीवी भारत)

अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर राहत एवं बचाव कार्य तथा घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए. पुलिस ने डंपर और उसके चालक को कब्जे में ले लिया है. मृतकों और घायलों के परिजनों को सूचना देकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस के मुताबिक मौके पर कानून-व्यवस्था सामान्य है.