मुरादाबाद में Horrific Accident; कार के परखच्चे उड़े, उत्तराखंड के 4 युवकों की मौत, 1 गंभीर
दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर हुई हृदय विदारक दुर्घटना. सभी युवक उत्तराखंड हल्द्वानी के रहने वाले बताए जा रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 16, 2026 at 12:12 PM IST|
Updated : March 16, 2026 at 2:59 PM IST
मुरादाबाद : मूंढापांडे थाना क्षेत्र के मनकरा मोड़ के पास सोमवार को दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर हुए हृदय विदारक सड़क हादसे में उत्तराखंड के हल्द्वानी के चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. एक युवक गंभीर रूप से घायल है. उसे मुरादाबाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सड़क हादसे का संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त है. साथ ही अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.
थाना मुंढापांडे एसएचओ मोहित कुमार ने बताया कि क्षेत्र के मनकरा मोड़ के पास दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर कार और ईंट लदी ट्रैक्टर ट्राली के भिड़ंत की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे युवकों को बाहर निकाला. हालांकि चार युवकों की मौत हो चुकी थी, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल था. आननफानन सभी को सामुदायिक केंद्र पहुंचाया गया. जहां डाॅक्टर ने चार युवकों को मृत घोषित कर दिया. गंभीर रूप से घायल कार चालक यशदीप पांडे को मुरादाबाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह के मुताबिक प्राथमिक जांच में सामने आया कि उत्तराखंड के नैनीताल हल्द्वानी के रहने वाले पांच युवक यशदीप पांडे, अनिल नेगी, सुंदर सिंह, भुवन भंडाली, दयाल सिंह कार से दिल्ली की ओर जा रहे थे. मुरादाबाद के मूंढापांडे थाना क्षेत्र में मनकरा मोड़ के पास कार सामने चल रही ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली में भिड़ गई. टक्कर के बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी. युवकों के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है. सीएचसी मुंडा पांडे मेडिकल ऑफिसर डॉ. ईशा सिंह ने बताया कि पांच युवकों को यहां लाया गया था. सभी को मल्टीपल इंजरी थीं. चार युवक ब्रॉड डेड थे, जबकि एक युवक को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है.
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