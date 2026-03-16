ETV Bharat / state

मुरादाबाद में Horrific Accident; कार के परखच्चे उड़े, उत्तराखंड के 4 युवकों की मौत, 1 गंभीर

दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर हुई हृदय विदारक दुर्घटना. सभी युवक उत्तराखंड हल्द्वानी के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा
मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 12:12 PM IST

|

Updated : March 16, 2026 at 2:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुरादाबाद : मूंढापांडे थाना क्षेत्र के मनकरा मोड़ के पास सोमवार को दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर हुए हृदय विदारक सड़क हादसे में उत्तराखंड के हल्द्वानी के चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. एक युवक गंभीर रूप से घायल है. उसे मुरादाबाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सड़क हादसे का संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त है. साथ ही अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.

थाना मुंढापांडे एसएचओ मोहित कुमार ने बताया कि क्षेत्र के मनकरा मोड़ के पास दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर कार और ईंट लदी ट्रैक्टर ट्राली के भिड़ंत की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे युवकों को बाहर निकाला. हालांकि चार युवकों की मौत हो चुकी थी, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल था. आननफानन सभी को सामुदायिक केंद्र पहुंचाया गया. जहां डाॅक्टर ने चार युवकों को मृत घोषित कर दिया. गंभीर रूप से घायल कार चालक यशदीप पांडे को मुरादाबाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

मुरादाबाद में सड़क हादसा. (etv bharat)



एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह के मुताबिक प्राथमिक जांच में सामने आया कि उत्तराखंड के नैनीताल हल्द्वानी के रहने वाले पांच युवक यशदीप पांडे, अनिल नेगी, सुंदर सिंह, भुवन भंडाली, दयाल सिंह कार से दिल्ली की ओर जा रहे थे. मुरादाबाद के मूंढापांडे थाना क्षेत्र में मनकरा मोड़ के पास कार सामने चल रही ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली में भिड़ गई. टक्कर के बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी. युवकों के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है. सीएचसी मुंडा पांडे मेडिकल ऑफिसर डॉ. ईशा सिंह ने बताया कि पांच युवकों को यहां लाया गया था. सभी को मल्टीपल इंजरी थीं. चार युवक ब्रॉड डेड थे, जबकि एक युवक को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है.



यह भी पढ़ें : मथुरा में भीषण सड़क हादसा; तेज रफ्तार कार नहर में गिरी, 4 की मौत

यह भी पढ़ें : यूपी में बड़ा हादसा; बलरामपुर में बस और कंटेनर में टक्कर के बाद लगी आग, 3 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत, कई झुलसे

Last Updated : March 16, 2026 at 2:59 PM IST

TAGGED:

MORADABAD ROAD ACCIDENT
HORRIFIC ROAD ACCIDENT IN MORADABAD
ACCIDENT IN MORADABAD
HORRIFIC ACCIDENT
HORRIFIC ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.