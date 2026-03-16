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मुरादाबाद में Horrific Accident; कार के परखच्चे उड़े, उत्तराखंड के 4 युवकों की मौत, 1 गंभीर

मुरादाबाद : मूंढापांडे थाना क्षेत्र के मनकरा मोड़ के पास सोमवार को दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर हुए हृदय विदारक सड़क हादसे में उत्तराखंड के हल्द्वानी के चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. एक युवक गंभीर रूप से घायल है. उसे मुरादाबाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सड़क हादसे का संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त है. साथ ही अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.

थाना मुंढापांडे एसएचओ मोहित कुमार ने बताया कि क्षेत्र के मनकरा मोड़ के पास दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर कार और ईंट लदी ट्रैक्टर ट्राली के भिड़ंत की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे युवकों को बाहर निकाला. हालांकि चार युवकों की मौत हो चुकी थी, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल था. आननफानन सभी को सामुदायिक केंद्र पहुंचाया गया. जहां डाॅक्टर ने चार युवकों को मृत घोषित कर दिया. गंभीर रूप से घायल कार चालक यशदीप पांडे को मुरादाबाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.