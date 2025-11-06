ETV Bharat / state

लालकुआं में भयंकर सड़क हादसा, डंपर की चपेट में आये बाइक सवार, एक की मौत

रुद्रपुर: लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के डिपो नंबर 5 के पास डंपर और बाइक की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद स्थानीय लोग और राहगीरों का घटना स्थल में जमावड़ा लग गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मौत की खबर के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.



लालकुआं काठगोदाम एनएच में उप खनिज से लदे एक डंपर ने बाइक सवार दो युवकों को अपनी चपेट में ले लिया. जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना की सूचना पर लालकुआं कोतवाली पुलिस और परिजन भी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है. युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

जानकारी के मुताबिक अपराह्न लगभग साढ़े तीन बजे लालकुआं वार्ड एक निवासी इस्राइल अपने दोस्त के साथ बाइक से हल्दुचौड़ से लालकुआं आ रहा था. डिपो नंबर 5 के पास साइड लेने के दौरान वह डंपर की चपेट में आ गए. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक डंपर के पिछले हिस्से में जा चिपकी. जिसके कारण चालक इस्राइल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद सड़क में स्थानीय और राहगीरों का जमावड़ा लग गया.