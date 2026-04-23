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लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में पलटी, 5 लोगों की मौत

बहराइच के कारीकोट मंदिर मुंडन के लिए 50 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर निकले थे.

लखीमपुर खीरी में हादसा.
लखीमपुर खीरी में हादसा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 5:10 PM IST

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Updated : April 23, 2026 at 6:31 PM IST

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लखीमपुर खीरी : जिले के पढ़ुआ थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक सड़क हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया. औघड़ बाबा और बोझिया पंप के बीच मुंडन कार्यक्रम में जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई. इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 22 लोग घायल हो गए, जिनमें 9 की हालत गंभीर बताई जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर संवेदना जताई है.

लखीमपुर खीरी में हादसा. (Video Credit; ETV Bharat)

मिली जानकारी के अनुसार, शारदानगर थाना क्षेत्र के सोहरिया और आसपास के गांवों से करीब 50 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर बहराइच के सुजौली थाना क्षेत्र स्थित कारीकोट मंदिर में मुंडन कार्यक्रम के लिए निकले थे. जैसे ही ट्रैक्टर पढ़ुआ क्षेत्र के औघड़ बाबा और बोझिया पंप के बीच पहुंचा, चालक संतुलन खो बैठा और वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी खाई में जा पलटा.

हादसा के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने में जुट गए. सूचना मिलने पर पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल भिजवाया गया. गंभीर रूप से घायल 9 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

इस हादसे में जिन 5 लोगों की मौत हुई है, उनकी पहचान आरुषि (12) पुत्री विनोद निवासी सोहरिया, राज कुमार पत्नी केश कुमार निवासी सोहरिया, मखाना पत्नी मेवा लाल निवासी सेमरी, नैंसी देवी पुत्री रमाकांत निवासी सोहरिया और पंछी (16) पुत्री विशंभर निवासी सोहरिया के रूप में हुई है. मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है.

बताया जा रहा है कि यह पूरा परिवार बाल गोविंद निवासी सोहरिया के पुत्र के मुंडन संस्कार में शामिल होने जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही यह दर्दनाक हादसा हो गया, जिससे खुशियों का माहौल पलभर में मातम में बदल गया.

घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम निघासन और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है. प्राथमिक जांच में वाहन के अनियंत्रित होने और ओवरलोडिंग को हादसे की वजह माना जा रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घायलों का समुचित इलाज कराया जा रहा है और हादसे के कारणों की गहनता से जांच की जा रही है. पढ़ुआ थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश शर्मा ने बताया कि इस सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है. 9 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

दूसरी ओर, घायलों का हाल-चाल जानने के लिए डीएम अंजनी कुमार सिंह जिला अस्पताल पहुंचे. डीएम ने कहा है कि इस सड़क हादसे की जांच कराई जाएगी. बताया है कि सड़क हादसे में 22 लोग घायल हुए हैं, जबकि पांच लोगों की मौत हुई है.

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Last Updated : April 23, 2026 at 6:31 PM IST

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