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कोरबा में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, नाबालिग चला रहे थे स्कूटी, टैंकर ने कुचला, दो की मौत

यह सड़क हादसा पोड़ी उपरोड़ा के बस स्टैंड के पास हुआ था. दरअसल बुधवार को सुबह 9 से 10 बजे के बीच बांगो थाना के सामने वाली गोस्वामी बस्ती से कुछ सामान लेने पोड़ी उपरोड़ा के बस स्टैंड आए हुए थे. 13 साल की बूटी गोस्वामी स्कूटी चला रही थी. 12 साल का दशरथ और 11 साल का विवेक उसके पीछे बैठे हुए थे. बस स्टैंड के पास स्कूटी मोड़ते दौरान विपरीत दिशा से आ रहे एक डीजल टैंकर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी.

तीनों स्कूटी सवार नाबालिग थे. 13 वर्षीय किशोरी स्कूटी चला रही थी. जिसे टैंकर ने सामने से टक्कर मार दी. पुलिस लगातार वाहन चेकिंग अभियान चला रही है. मुस्तादी की बातें भी कहीं जा रही हैं. लेकिन सड़क पर नाबालिग बेरोक टोक स्कूटी चला रहे हैं.

कोरबा : जिले में सड़क हादसों का दौर नहीं थम रहा है. बुधवार को कटघोरा-अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर पोड़ी उपरोड़ा के समीप एक भीषण सड़क हादसा हो गया. जिसमें ट्रेलर ने स्कूटी सवार तीन बच्चों को अपने चपेट में ले लिया. हादसे में दो सगे भाई बहन की मौत हो गई है. जबकि तीसरा गंभीर रुप से घायल है.

कोरबा में बड़ा हादसा (ETV BHARAT)

दो बच्चों की मौत

टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी चला रही 13 वर्षीय बूटी और 12 साल के दशरथ की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों रिश्ते में सगे भाई बहन थे. जबकि पीछे बैठा विवेक बुरी तरह से घायल हो गया है. प्राथमिक उपचार के बाद विवेक को भी बिलासपुर रेफर किया गया है. स्कूटी विवेक के पिता की थी. जिसे लेकर बच्चे बस स्टैंड आए हुए थे.

2 घंटे चक्का जाम के बाद बहाल हुआ नेशनल हाईवे

कटघोरा-अंबिकापुर नेशनल हाईवे सड़क हादसों के लिए बेहद संवेदनशील है. यहां आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं. बुधवार को इसी हाईवे पर हुए हादसे में इस बार 2 नाबालिग बच्चों की मौत से क्षेत्र के लोग आक्रोशित हैं. सभी बच्चे गोस्वामी मोहल्ला के निवासी थे. जो गांव कोनकोना में मौजूद है, गांव के लोग भी मौके पर पहुंच गए और चक्का जाम कर दिया. पुलिस बल की भी मौके पर तैनाती के गई थी. 2 घंटे तक चक्का जाम के बाद मार्ग बाल हुआ. इस दौरान दोनों तरफ से वाहनों की लंबी कतार लग गई थी.

कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे जाम (ETV BHARAT)

25- 25 हजार रुपये का मुआवजा

सड़क हादसे के बाद बांगो थाना पुलिस के साथ ही स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. दो सगे भाई बहन की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में गमगीन माहौल है. मृतकों की मौत के बाद मुआवजा स्वरूप 25-25 हजार रुपये का चेक तत्काल नाबालिग बच्चों के परिजनों को प्रदान किया गया. इसके बाद चक्का जाम खुला और वाहनों की आवाजाही सामान्य हुई.

नाबालिग चल रहे वाहन

हाल फिलहाल में जिले में क्राइम का ग्राफ काफी बढ़ा है. पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए, स्कूलों में वाहनों के चेकिंग की थी. नाबालिगों पर चालान भी किया गया है, लेकिन यह मुस्तैदी शहर की परिधि तक ही सीमित हो जाती है. नेशनल हाईवे से लगे गांव और आस पास नाबालिग सड़क पर वाहन चलाते हुए दिख जाते हैं, इन पर किसी तरह की कार्रवाई या कड़ाई नहीं की जाती.

पुलिस द्वारा अपनी पीठ थप थपाने के लिए कार्रवाई की जा रही है, लेकिन धरातल की तस्वीर इसके उलट है. ताजा हादसा भी बांगो थाना से कुछ दूरी पर ही हुआ है. जहां यह बच्चे निवास करते हैं, वह इलाका बांगो थाना का ठीक सामने मौजूद है.

नाबालिग बच्चे स्कूटी चला रहे थे, हादसे में 2 की मौत हो गई है. दोनों की मौत के बाद क्षेत्र के लोगों ने चक्का जाम कर दिया था. कुछ समय बाद चक्का जाम वापस बहाल किया गया है- दुर्गेश वर्मा, बांगो थाना के टीआई

मुआवजे का वितरण किया गया

घटना स्थल पर पहुंचे पोड़ी उपरोड़ा के एसडीएम मनोज बंजारे ने बताया कि सड़क हादसे में दो बच्चों की मौत हो गई है. इसके बाद गांव के लोगों ने चक्का जाम कर दिया था. लगभग 2 घंटे बाद चक्का जाम समाप्त हुआ. मार्ग बहाल कर दिया गया है. मुआवजे के तौर पर 25-25 हजार का वितरण भी तहसीलदार के द्वारा किया गया है. आगे की वैधानिक कार्रवाई पूरी की जा रही है.

एक दिन पहले बालको क्षेत्र में हुआ था हादसा

एक दिन पहले है मंगलवार को बालको थाना क्षेत्र के ढेंगुरनाला नाला पुल के पास भी सड़क हादसा हुआ था. इसमें एमबीबीएस सेकंड ईयर के छात्र के साथ एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई थी. एक युवती अब भी जीवन और मौत से जंग लड़ रही है.

मंगलवार की सुबह हुए हादसे में भी एक ट्रेलर चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक सवार युवक और दो युवतियों को अपनी चपेट में ले लिया. जिससे युवक और युवती की मौके पर ही मौत हो गई थी.