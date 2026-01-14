ETV Bharat / state

मकर संक्रांति पर्व के बीच छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा, पुल से नीचे गिरी कार, दो लोगों की जलकर मौत

अब तक की जानकारी के अनुसार पुल से नीचे गिरते ही कार में अचानक भीषण आग लग गई. वाहन में सवार दोनों युवक बाहर निकलने का प्रयास करते रह गए, देखते ही देखते कार आग के लपटों से बुरी तरह से घिर गई. आग से घिरने के बाद दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए.

कोरबा : मकर संक्रांति के पर्व के बीच छत्तीसगढ़ में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है. इस दुर्घटना में दो लोगों की जलकर मौत हो गई. जिले के सरहदी क्षेत्र मदनपुर में बुधवार सुबह यह हादसा हुआ. सुबह करीब 4 बजे बांगो थाना क्षेत्र अंतर्गत मोरगा चौकी के पास एक कार बेकाबू होकर पुल से नीचे गिर गई. हादसा इतना भयानक था कि कार में आग लग गई और इस वजह से दो युवकों की जान चली गई.

हादसे के शिकार दोनों युवक बिलासपुर निवासी

यह हादसा जिले के अंतिम छोर पर हुई है. जहां घटना हुई है उससे कुछ दूरी पर सरगुजा जिला शुरू हो जाता है. घटना में मृतकों की पहचान गोपाल चंद्र डे (42 वर्ष) के रुप में हुई है. दूसरे युवक की पहचान अरुण सेन (36 वर्ष) के रूप में हुई है. दोनों मृतक बिलासपुर शहर के तोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरीखुर्द के निवासी बताए गए हैं. हादसे के समय वे वाहन क्रमांक सीजी 10 बीएफ 1673 में दोनों सवार थे.

तातापानी महोत्सव जाते वक्त हुआ हादसा

दोनों युवक बिलासपुर से विश्रामपुर स्थित तातापानी महोत्सव में शामिल होने के लिए निकले थे. इसी दौरान मदनपुर के पास कार चालक का वाहन पर से नियंत्रण हट गया. जिससे यह दर्दनाक हादसा हुआ.

परिजनों को दी गई हादसे की सूचना

घटना की सूचना मिलते ही बांगो थाना पुलिस मौके पर पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद शवों को वाहन से बाहर निकाला गया. पुलिस ने तत्काल मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दी. जिसके बाद अस्पताल में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं. हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है. बांगो पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

ये है हादसों का हाईवे

बांगो थाना क्षेत्र से होते हुए यह नेशनल हाईवे सरगुजा तक जाता है. कटघोरा से पोड़ी उपरोड़ा और फिर सरगुजा तक के इस हाईवे को हादसों का हाइवे कहा जाता है. साल दर साल यहां दुर्घटना और दुर्घटना में मौत का आंकड़ा जिले में सर्वाधिक रहता है. इस हाइवे पर कई ब्लैक स्पॉट हैं. कई जगह सड़क के निर्माण में खामियां हैं. जिन्हें सुधार करने की अनुशंसा की गई थी. लेकिन उन पर काम नहीं हुआ है. वर्ष 2025 में इस हाइवे पर 43 लोगों की जान जा चुकी है. लेकिन इन हादसों से सबक नहीं लिया जा रहा है. जिसके कारण इस सड़क पर असमय लोगों के मौत की घटनाओं का सिलसिला जारी है.