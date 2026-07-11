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केरल में भीषण सड़क हादसा, यूपी के दो युवकों समेत 4 की दर्दनाक मौत, 1 की हालत गंभीर

बेंगलुरु से कन्नूर आ रही कार पेड़ से टकराई, कार के उड़े परखच्चे

केरल मेंहादसा, यूपी में मातम!
केरल में हादसा, यूपी में मातम! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 8:22 AM IST

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कन्नूर: भीषण सड़क हादसे में यूपी के दो लोगों की मौत हो गई. बेंगलुरु से कन्नूर आ रही कार पेड़ से टकराई, जिसके बाद इस हादसे में कुल चार लोगों की मौत हो गई. मृतकों में दो लोग केरल के रहने वाले थे. हादसे में घायल एक शख्स की हालत गंभीर है. इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

केरल में हादसा, यूपी में मातम!: बताया जा रहा है कि, नियंत्रण खोने के बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ. कल रात करीब 11:30 बजे चालोडे के पास ये हादसा हुआ. मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश के रहने वाले परम छेत्री, हर्ष और केरल के रिजवान और शान के तौर पर हुई है. शुरुआती जांच से पता चलता है कि गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में थी, जिससे ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराई.

हादसे में यूपी के दो युवकों समेत 4 की दर्दनाक मौत
हादसे में यूपी के दो युवकों समेत 4 की दर्दनाक मौत (Photo Credit: ETV Bharat)

कार के उड़े परखच्चे: टक्कर इतनी जोरदार थी कि, कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई. टक्कर की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. पुलिस और फायर रेस्क्यू सर्विस को सूचना दी. हादसे के बाद गाड़ी पूरी तरह से पिचक गई थी, और कार में सवार लोग अंदर ही फंस गए थे. फायर फोर्स के कर्मचारियों को सभी पांचों लोगों को बाहर निकालने के लिए कार के क्षतिग्रस्त हिस्से को काटना पड़ा. हालांकि पीड़ितों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनमें से चार की चोटों के कारण मौत हो गई.

बेंगलुरु से कन्नूर आ रही कार पेड़ से टकराई,
बेंगलुरु से कन्नूर आ रही कार पेड़ से टकराई, (Photo Credit: ETV Bharat)

रात के समय इस रास्ते पर गाड़ियां अक्सर तेज रफ्तार से चलती हैं, जबकि खराब स्ट्रीट लाइटिंग और सड़क का अलाइनमेंट दुर्घटनाओं का खतरा और बढ़ा देते हैं.- स्थानीय

कन्नूर के लिए निकले परिजन: शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया है, और पुलिस की जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें परिवारों को सौंप दिया जाएगा. दुखद खबर मिलने के बाद मृतकों के रिश्तेदार कन्नूर के लिए निकल चुके हैं. प्रशासन पोस्टमार्टम के बाद शवों को उनके संबंधित गृहनगरों तक पहुंचाने के लिए जरूरी इंतजाम कर रहे हैं.

मोटर वाहन विभाग और पुलिस ने लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को बार-बार चेतावनी दी है कि, वे देर रात गाड़ी चलाने से बचें और नींद आने पर सुरक्षित जगहों पर गाड़ी रोककर आराम करें. सुरक्षा दिशा निर्देशों को नजरअंदाज करने से अक्सर ऐसे जानलेवा हादसे होते हैं. इस दुखद घटना के बाद, पुलिस आने वाले दिनों में इलाके में रात की चेकिंग को सख्ती से बढ़ाने का फैसला किया है.- पुलिस अधिकारी

जांच में जुटी टीम: हादसे की जांच शुरू कर दी गई है. जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि, क्या लंबी दूरी की यात्रा के कारण ड्राइवर की थकान इस हादसे की वजह बनी.

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ROAD ACCIDENT
HORRIFIC ROAD ACCIDENT IN KERALA

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