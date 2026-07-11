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केरल में भीषण सड़क हादसा, यूपी के दो युवकों समेत 4 की दर्दनाक मौत, 1 की हालत गंभीर

कन्नूर: भीषण सड़क हादसे में यूपी के दो लोगों की मौत हो गई. बेंगलुरु से कन्नूर आ रही कार पेड़ से टकराई, जिसके बाद इस हादसे में कुल चार लोगों की मौत हो गई. मृतकों में दो लोग केरल के रहने वाले थे. हादसे में घायल एक शख्स की हालत गंभीर है. इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

केरल में हादसा, यूपी में मातम!: बताया जा रहा है कि, नियंत्रण खोने के बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ. कल रात करीब 11:30 बजे चालोडे के पास ये हादसा हुआ. मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश के रहने वाले परम छेत्री, हर्ष और केरल के रिजवान और शान के तौर पर हुई है. शुरुआती जांच से पता चलता है कि गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में थी, जिससे ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराई.

हादसे में यूपी के दो युवकों समेत 4 की दर्दनाक मौत (Photo Credit: ETV Bharat)

कार के उड़े परखच्चे: टक्कर इतनी जोरदार थी कि, कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई. टक्कर की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. पुलिस और फायर रेस्क्यू सर्विस को सूचना दी. हादसे के बाद गाड़ी पूरी तरह से पिचक गई थी, और कार में सवार लोग अंदर ही फंस गए थे. फायर फोर्स के कर्मचारियों को सभी पांचों लोगों को बाहर निकालने के लिए कार के क्षतिग्रस्त हिस्से को काटना पड़ा. हालांकि पीड़ितों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनमें से चार की चोटों के कारण मौत हो गई.