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कटारपुर में भीषण सड़क हादसा, बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, दो युवकों की दर्दनाक मौत

कटारपुर पेट्रोल पंप के पास एक अज्ञात चार पहिया वाहन को ओवरटेक करने के प्रयास में दोनों बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हुई.

LAKSAR ROAD ACCIDENT
कटारपुर में भीषण सड़क हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 1, 2026 at 8:37 PM IST

2 Min Read
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लक्सर: शनिवार कटारपुर स्थित पेट्रोल पंप के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में दो बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस के अनुसार शनिवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे बादशाहपुर निवासी सौरभ (28) और पुरुषोत्तम नगर (पथरी) निवासी राजू (25) अपनी-अपनी बाइक से हरिद्वार-लक्सर मार्ग पर जा रहे थे. कटारपुर स्थित पेट्रोल पंप के पास एक अज्ञात चार पहिया वाहन को ओवरटेक करने के प्रयास में दोनों बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई.

टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे की सूचना मिलते ही पथरी पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव परिजनों को सौंप दिए गए.

हादसे से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े. बताया गया कि मृतक राजू इन दिनों कांवड़ मेले में प्राइवेट ड्यूटी पर तैनात था. उसकी असमय मौत से उसके साथियों और परिवार में भी शोक की लहर दौड़ गई.

चौकी प्रभारी विपिन कुमार ने बताया सुबह कटारपुर के पास दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर की सूचना मिली थी. हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर उन्हें परिजनों को सौंप दिया है. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.

चौकी प्रभारी विपिन कुमार ने सभी लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है. उन्होंने ओवरस्पीडिंग को लेकर भी सलाह दी है. उन्होंने कहा आजकल कांवड़ यात्रा चल रही है. ऐसे में सड़कों पर संभलकर चलने की जरूरत है.

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