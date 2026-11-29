जशपुर में सड़क हादसा, बाइक और एसयूवी कार में टक्कर, तीन नाबालिगों की मौत, एक घायल
जशपुर में भीषण सड़क हादसे में तीन नाबालिगों की मौत हुई है. तरुण प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 29, 2026 at 9:30 PM IST
जशपुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले जशपुर में रविवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया. नेशनल हाईवे 43 पर लोदाम थाना क्षेत्र के कुलड़ा गांव में मोटरसाइकिल और एसयूवी कार के बीच टक्कर हो गई. इस भीषण सड़क हादसे में तीन नाबालिगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य नाबालिग गंभीर रूप से घायल है. पुलिस ने घटना की जांच तेज कर दी है.
कार और बाइक की हुई टक्कर
एसयूवी कार जशपुर से रांची की ओर जा रही थी, वहीं मोटरसाइकिल सवार लोदाम की ओर से जशपुर आ रहे थे. इसी दौरान ग्राम कुलड़ा के पास दोनों वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल सवार चारों नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आनन फानन में घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया गया.
हादसे में तीन नाबालिगों की मौत
दुर्घटना में शिवम सिंह (15 वर्ष), विकास महतो (16 वर्ष) और अनूप बैक (17 वर्ष) की मौत हो गई. इनमें से दो की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि अनूप बैक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. सभी ग्राम लोदाम के रहने वाले हैं. हादसे में गंभीर रूप से घायल विशाल भगत (17 वर्ष) को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल जशपुर रेफर किया गया है.
दुर्घटना की जांच में जुटी पुलिस
हादसे की सूचना मिलते ही लोदाम पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई. पुलिस द्वारा हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. तीन मौतों से जशपुर के लोदाम में शोक का माहौल है.