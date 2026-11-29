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जशपुर में सड़क हादसा, बाइक और एसयूवी कार में टक्कर, तीन नाबालिगों की मौत, एक घायल

जशपुर में बड़ा सड़क हादसा ( ETV BHARAT )

जशपुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले जशपुर में रविवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया. नेशनल हाईवे 43 पर लोदाम थाना क्षेत्र के कुलड़ा गांव में मोटरसाइकिल और एसयूवी कार के बीच टक्कर हो गई. इस भीषण सड़क हादसे में तीन नाबालिगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य नाबालिग गंभीर रूप से घायल है. पुलिस ने घटना की जांच तेज कर दी है.

कार और बाइक की हुई टक्कर एसयूवी कार जशपुर से रांची की ओर जा रही थी, वहीं मोटरसाइकिल सवार लोदाम की ओर से जशपुर आ रहे थे. इसी दौरान ग्राम कुलड़ा के पास दोनों वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल सवार चारों नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आनन फानन में घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया गया.