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जांजगीर चांपा में भयंकर सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराई कार, 3 लोगों की मौत और 3 घायल

जांजगीर चांपा में सोमवार की रात बड़ा सड़क हादसा हुआ है. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई.

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 28, 2026 at 4:11 PM IST

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जांजगीर चांपा: सोमवार की रात को जांजगीर चांपा के फरसावनी में भयंकर सड़क दुर्घटना हुई है. जांजगीर चांपा और कोरबा रोड पर एक कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई. उसके बाद कार ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में कार सवार तीन लोगों की मौत हो गई. जिसमें एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा शामिल है. कार में बैठे तीन अन्य लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं. जिन्हें इलाज के लिए बिलासपुर और कोरबा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

कोरबा का सोनी परिवार हुआ हादसे का शिकार

कोरबा का रहने वाला सोनी परिवार अपने कार में सवार होकर जांजगीर चांपा पहुंचा था. वे सभी अपनी भतीजी की रिस्पेशन पार्टी में शामिल हुए. उसके बाद 27 अप्रैल की रात को ही कार से वे लोग कोरबा वापस लौट रहे थे. इस दौरान फरसवनी टोल नाका के पास कार पहले डिवाइडर से टकरा गई. उसके बाद सड़क किनारे खड़े ट्रक से भी जा टकराई. हादसा इतना भयंकर था कि मौके पर चीख पुकार मच गई.

शादी वाले घर में पसरा मातम

कार हादसे के बाद सड़क पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. घायलों को कार से निकालकर जांजगीर चांपा के बीडीएम अस्पताल ले जाया गया. यहां डॉक्टर ने मोगरा सोनी (45 वर्ष), प्रिंयाशु सोनी (2.5 वर्ष) और देवेंद्र सोनी (22 वर्ष) को मृत घोषित कर दिया. इस हादसे में राहुल सोनी, ऋतु सोनी और वर्षा सोनी घायल हैं. जिनका इलाज बिलासपुर और कोरबा के अस्पतालों में चल रहा है. इस हादसे से शादी वाले घर में मातम पसर गया है. तीनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. चांपा पुलिस घटना के बारे में जांच पड़ताल कर रही है.

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