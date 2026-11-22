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हरिद्वार में तेज रफ्तार का कहर, कार ने बुजुर्ग को कुचला, मौके पर दर्दनाक मौक

हरिद्वार में तेज रफ्तार का कहर ( ETV Bharat )

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. कनखल कोतवाली क्षेत्र स्थित देशरक्षक चौराहे के पास एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे पैदल चल रहे बुजुर्ग और महिला को टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनके साथ चल रही महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.



जानकारी के मुताबिक, बुजुर्ग महिला कार की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल है. महिला के सिर में चोट आई है। चिकित्सकों ने जांच में सिर में फ्रैक्चर बताया है. हादसे के बाद कार पास में खड़े पोल से टकरा कर रुक गई. वहीं हादसे को लेकर मृतक बुजुर्ग की पत्नी ने पुलिस से शिकायत की है.