हरिद्वार में तेज रफ्तार का कहर, कार ने बुजुर्ग को कुचला, मौके पर दर्दनाक मौक
Haridwar Road Accident: देशरक्षक चौराहे के पास हुए इस हादसे में एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हुई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 22, 2026 at 9:58 PM IST
हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. कनखल कोतवाली क्षेत्र स्थित देशरक्षक चौराहे के पास एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे पैदल चल रहे बुजुर्ग और महिला को टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनके साथ चल रही महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.
जानकारी के मुताबिक, बुजुर्ग महिला कार की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल है. महिला के सिर में चोट आई है। चिकित्सकों ने जांच में सिर में फ्रैक्चर बताया है. हादसे के बाद कार पास में खड़े पोल से टकरा कर रुक गई. वहीं हादसे को लेकर मृतक बुजुर्ग की पत्नी ने पुलिस से शिकायत की है.
वहीं पुलिस के अनुसार, सुबह के समय देहरादून नंबर की एक कार तेज रफ्तार में जा रही थी. इस दौरान सिंहद्वार से पेट्रोल पंप के पास चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और कई वाहनों को टक्कर मार दी. मृतक बुजुर्ग की पहचान मूलचंद गोयल निवासी कनखल के रूप में हुई है. उनकी पत्नी निशा गोयल ने पुलिस से शिकायत कर बताया उनके पति सुबह सैर करके वापस लौट रहे थे. आरोप है कि इस दौरान लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाते हुए चालक ने सड़क किनारे फुटपाथ पर टक्कर मार दी. पति की मौके पर मौत हो गई.
वहीं हादसे के दौरान एक अन्य महिला रेखा भी कार की चपेट में आकर घायल हो गई. महिला के पति पास में चाय का टी स्टाल चलाते हैं. घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई. घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. कनखल कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह रावत ने बताया मृतक बुजुर्ग की पत्नी ने शिकायत की है. कार को कब्जे में लिया गया है. इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है.
पढ़ें- शादी में आए जीजा की सड़क हादसे में मौत, चार मासूमों के सिर से उठा पिता का साया