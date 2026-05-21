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गाजियाबाद में सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, दो दोस्तों की मौत, चार घायल

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार की रफ्तार काफी तेज थी, कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर उछलते हुए नमो भारत के पिलर से जा भिड़ी.

गाजियाबाद में खौफनाक सड़क हादसा
गाजियाबाद में खौफनाक सड़क हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 21, 2026 at 7:52 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र में गुरुवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की जान चली गई. दिल्ली मेरठ रोड पर स्थित ईएसआईसी अस्पताल के सामने तेज रफ्तार कार नियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. हादसा इतना भयावह था कि कर नमो भारत कॉरिडोर के पिलर से टकराने के बाद कई बार पलटती चली गई. सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद सड़क पर लंबे समय तक यातायात प्रभावित रहा.

मिली जानकारी के मुताबिक, कार में सवार युवक दिल्ली से मेरठ लौट रहे थे. सुबह करीब 6 बजे कार मोदीनगर क्षेत्र में पहुंची तभी वाहन चालक अंकित अचानक नियंत्रण खो बैठा. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार की रफ्तार काफी तेज थी, कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर उछलते हुए नमो भारत के पिलर से जा भिड़ी. टक्कर इतनी तीव्र थी कि कार सड़क पर कई बार पलट गई और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. पुलिस द्वारा क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कर को सड़क से हटवाया गया.

गाजियाबाद में खौफनाक सड़क हादसा: हादसे की जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और घायलों को कार से बाहर निकलने का प्रयास किया गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया जबकि अन्य चार घायलों का इलाज चल रहा है. घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है.

दो दोस्तों की मौत, चार घायल: पुलिस के मुताबिक मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले रोहित अपने दोस्त आदेश, हिमांशु कुमार, कुलदीप और अन्य साथियों के साथ दिल्ली गए थे. सभी दोस्त दिल्ली से मेरठ वापस लौट रहे थे. कार अंकित ड्राइव कर रहा था. सड़क हादसे में आदेश और अंकित की मौत हुई है.

ए.सी.पी. मोदीनगर भास्कर वर्मा के मुताबिक, "हादसे में दो युवकों की मौत हुई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है. अन्य घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है. मामले की जांच की जा रही है. शुरुआती जांच में हादसे की मुख्य वजह तेज रफ्तार मानी जा रही है."

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