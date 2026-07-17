ETV Bharat / state

धमतरी में दर्दनाक हादसा, बाइक सवार दंपति की मौत

मृतकों की पहचान दुगली थाना क्षेत्र के ग्राम धनोरा निवासी प्रेमलाल नेताम (63) और उनकी पत्नी कुमारी बाई नेताम (60) के रूप में हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही मगरलोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है.

धमतरी : शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा मगरलोड थाना क्षेत्र के पंडरीपानी और खड़मा गांव के बीच हुआ, जहां किसी अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया.

धमतरी के मगरलोड इलाके की घटना

मगरलोड थाना प्रभारी प्रमोद अमलतास ने बताया कि प्रेमलाल नेताम और उनकी पत्नी कुमारी बाई अपने रिश्तेदार के घर गरियाबंद गए हुए थे. इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि प्रेमलाल के बड़े भाई प्रभुराम नेताम का आकस्मिक निधन हो गया है. यह दुखद खबर मिलते ही दोनों पति-पत्नी मोटरसाइकिल से अपने गांव धनोरा लौट रहे थे, ताकि अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें.

रास्ते में पंडरीपानी और खड़मा गांव के बीच उनकी बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

इस हादसे से धनोरा गांव सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. एक ही परिवार में बड़े भाई के निधन के बाद अब पति-पत्नी की सड़क हादसे में मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.