धमतरी के देमार में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर, एक की मौत, 4 घायल

कार में सवार लोग रायपुर एम्स से इलाज करवाकर लौट रहे थे. इस दौरान जैसे ही उनकी कार देमार में पहुंची, कार की टक्कर ट्रक से हो गई. इस हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है. 2 दिन पहले ही देमार मार्ग पर गुजरा के एक बुजुर्ग की मौत हुई थी. उसके बाद यह दूसरा हादसा है.

धमतरी : मंगलवार को धमतरी के देमार में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. यहां ट्रक और कार की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कार सवार चार लोग घायल हो गए. हादसे के बाद लोगों ने सड़क पर चक्काजाम कर दिया. इस हादसे में मारे गए सभी लोग कांकेर के पखांजूर निवासी हैं.

धमतरी में सड़क हादसा (ETV BHARAT)

बताया जा रहा है कि पखांजूर के लोग अपनी कार में रायपुर से धमतरी की ओर आ रहे थे. ट्रक धमतरी से रायपुर की ओर जा रही थी. तभी देमार के पास आमने-सामने भिड़ंत हो गई. जिसमें मौके पर ही एक बुजुर्ग की मौत हो गई. चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिन्हें हाईवे पेट्रोलिंग और वरदान एंबुलेंस ने जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां पर तत्काल उपचार शुरू कर दिया गया.

धमतरी सड़क हादसे के बाद चक्का जाम (ETV BHARAT)

हादसे के बाद लोगों ने किया चक्का जाम

इस हादसे के बाद लोगों ने चक्काजाम कर दिया. जानकारी मिलने पर सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. तब तक ग्रामीणों ने चक्काजाम कर दिया था. ग्रामीणों की एक ही मांग थी कि यहां पर ब्रेकर बनाया जाए. टोल बचाने के लिए बड़े ट्रक इधर से तेज रफ्तार से गुजरते हैं. पीडब्ल्यूडी अधिकारी के पहुंचने के बाद आश्वासन दिया गया कि यहां पर ब्रेकर बनाया जाएगा तब लोगों ने चक्काजाम हटाया इसके बाद पुलिस ने रोड क्लियर करवाया.

ट्रक और कार के बीच टक्कर हुई है. इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है. चार लोग घायल हैं. घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. ट्रक ड्राइवर मौके से फरार है. जिसकी तलाश की जा रही है - अभिषेक चतुर्वेदी, सीएसपी, धमतरी

धमतरी में सड़क हादसा (ETV BHARAT)

कार को हटाया गया

कार को क्रेन की मदद से हटाया गया. ट्रक को जप्त कर थाना लाया गया. जबकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया. इस अवसर पर अर्जुनी, भखारा, कोतवाली के थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौजूद थे. जानकारी के अनुसार हादसे में पखांजूर निवासी सुखू हलधर की मौत हो गई. वह 60 साल के थे और किडनी के मरीज थे. जिन्हें एम्स से इलाज के बाद लाया जा रहा था. घायलों में कृपा हलधर, बीना मंडल ,विपुल बाईन और कार चालक पवित्र हलधर शामिल हैं. जिनका इलाज चल रहा है.