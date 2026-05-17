ETV Bharat / state

देवास में भीषण सड़क हादसा, अंधे मोड़ पर प्याज से भरा ट्रक पलटा 3 लोगों की दर्दनाक मौत

देवास में प्याज से भरा ट्रक पलटा ( ETV Bharat )