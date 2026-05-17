देवास में भीषण सड़क हादसा, अंधे मोड़ पर प्याज से भरा ट्रक पलटा 3 लोगों की दर्दनाक मौत

देवास में भीषण सड़क हादसा, अंधे मोड़ पर प्याज से भरा ट्रक पलटा 3 लोगों की दर्दनाक मौत
देवास के पीपलरावां थाना क्षेत्र के ग्राम बेराखेड़ी फाटे के समीप दुर्घटना. चौबारा-धीरा रोड पर बैराखेड़ी के पास बने 90 डिग्री के अंधे मोड़ पर चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 12:21 PM IST|
Updated : May 17, 2026 at 12:49 PM IST
देवास: सोनकच्छ रोड पर बैराखेड़ी के पास शनिवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जिनकी हालत नाजुक होने पर बेहतर इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है. बताया जा रहा है कि सभी मृतक ग्राम बालोन के निवासी हैं. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
प्याज से भरा मालवाहक ट्रक अनियंत्रित होकर ग्राम बैराखेड़ी मोड़ पर पलटा
ग्रामीणों के अनुसार बैराखेड़ी फाटे की तरफ से आ रहा प्याज से भरा मालवाहक ट्रक अनियंत्रित होकर ग्राम बैराखेड़ी मोड़ पर पलट गया. वाहन तेज रफ्तार में था. चौबारा-धीरा रोड पर बैराखेड़ी के पास बने 90 डिग्री अंधे मोड़ पर चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिससे गाड़ी सड़क किनारे पलट गई. हादसे के बाद चालक गाड़ी से कूदकर मौके से फरार हो गया, जबकि मजदूर बोरियों के नीचे दबे तड़पते रहे.
देर रात तक पुलिस और ग्रामीण लगातार रेस्क्यू कार्य में जुटे रहे
हादसे की सूचना मिलते ही डायल 112 मौके पर पहुंची. साथ ही बड़ी संख्या में बैराखेड़ी के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और बिना देर किए राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया. अंधेरी रात और भयावह मंजर के बीच ग्रामीण देर रात तक लगातार रेस्क्यू कार्य में जुटे रहे.
पुलिस ने ग्रामीणों और जेसीबी मशीन की मदद से लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया. भारी मशक्कत के बाद दबे मजदूरों को बाहर निकाला गया. घायलों को रेस्क्यू कर सोनकच्छ अस्पताल भेजा गया. तीन मजदूरों को अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.
- छतरपुर में 1.5 करोड़ रुपये की शराब से लदा ट्रक पलटा, लूटने वालों की लगी भीड़
- शाजापुर में भीषण हादसा, इंटरसिटी बस में आग, सीट के नीचे फंसकर जल गया 4 साल का अनय
पीपलरावा थाना प्रभारी सुबोध गौतम ने बताया, "बैराखेड़ी गांव के पास बना यह 90 डिग्री का अंधा मोड़ लंबे समय से हादसों का कारण बना हुआ है. इससे पहले भी यहां कई सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें कई लोगों की जान जा चुकी है. भविष्य में ऐसी अप्रिय घटना ना हो इसके लिए हाइवे टीम से कंसल्ट कर ठीक करवाया जाएगा."