ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में भयानक सड़क हादसा, डांस करते बारातियों को ट्रक ने कुचला, मची चीख पुकार

जांजगीर चांपा : छत्तीसगढ़ में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. मंगलवार को जांजगीर चांपा में बड़ा सड़क हादसा हुआ. यहां शादी समारोह के तहत एक बारात सड़क पर निकल रही थी. बारातियों में लोग नाचते गाते जा रहे थे. इसी दौरान एक ट्रक बारातियों को ठोकर मारते हुए घुस गया. हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई. जिसमें में कई बाराती घायल हो गए. इस घटना में कई महिलाओं को चोटें भी आई है.

बारात मंगलवार देर रात लगभग 12 बजे निकली.इस दौरान बारात के पीछे खड़ी कैप्सूल वाहन (ट्रक) के ड्राइवर ने अचानक ट्रक को स्टार्ट कर दिया. उसने ट्रक को बारातियों पर चढ़ा दिया. जिससे यह हादसा हो गया. इस हादसे के बाद शादी की खुशियां छू मंतर हो गई. लोगों के बीच चीख पुकार मच गई. आनन फानन में एंबुलेंस को बुलाया गया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

4 महिलाएं हुईं घायल

बारात में डांस कर रहीं सारंगढ़ कांग्रेस जिला अध्यक्ष तारा देवांगन सहित महिलाओं को कैप्सूल वाहन ने ठोकर मार दी. दुर्घटना में 4 महिलाओं को चोटें आईं हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है. राहत की बात रही कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष को चोट नहीं आई है.सारंगढ़ जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के चचेरे भाई की शादी का कार्यक्रम था, जिसमें सारंगढ़ से बारात जांजगीर जिला के बिर्रा घिवरा रोड होते हुए भाटापारा में पहुंची थी.

पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार

इस हादसे के बाद पुलिस ने कैप्सूल वाहन को कब्जे में ले लिया है और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है. ड्राइवर की मेडिकल जांच हुई है. मेडिकल जांच में ड्राइवर शराब के नशे में नहीं पाया गया है.