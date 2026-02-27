ETV Bharat / state

बिलासपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और कार की सीधी टक्कर, चार लोगों की मौत

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है. गुरुवार देर रात को बिलासपुर के रायपुर रतनपुर नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ. सम्बलपुरी के पास रॉन्ग साइड से आ रही ट्रेलर ने स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी. इस सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और एक शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है. जिसका इलाज सिम्स अस्पताल में चल रहा है.

गुरुवार देर रात 2 बजे हुआ हादसा

बिलासपुर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यह हादसा गुरुवार देर रात 2 बजे हुआ. यहां एक ट्रेलर रतनपुर की ओर से आ रहा था. इसी दौरान वाहन चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और ट्रेलर अचानक रॉन्ग साइड में पहुंच गया. उसके बाद सामने से आ रही एसयूवी कार से ट्रेलर की टक्कर हो गई. यह हादसा इतना भयानक था कि ट्रेलर सड़क पर खड़ी दूसरी ट्रेलर को अपनी चपेट में ले लिया. सड़क हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए. कार में सवार सभी चार लोगों की मौके पर मौत हो गई. सूचना पर सकरी पुलिस व डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची. गैस कटर की सहायता से करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद मृतकों के शवों को बाहर निकाला गया.