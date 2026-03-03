ETV Bharat / state

भरतपुर में दर्दनाक हादसा, डिवाइडर से टकराकर कोयले से भरी ट्रेलर में लगी आग, जिंदा जला चालक

प्रत्यक्षदर्शी मोनू ने बताया कि मथुरा गेट थाना क्षेत्र के सारस चौराहे पर रात करीब 12 बजे आगरा से जयपुर की ओर जा रहा कोयले से भरा ट्रेलर तेज रफ्तार में था. सारस मोड़ पर पहुंचते ही ट्रेलर अचानक अनियंत्रित हो गया और डिवाइडर से टकरा गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेलर पलट गया. पलटते ही वाहन का डीजल सड़क पर फैल गया और चिंगारी लगते ही उसमें भयंकर आग भड़क उठी.

सीओ सिटी पंकज यादव ने बताया कि ट्रेलर डिवाइडर से टकराकर पलट गया था, जिससे डीजल फैल गया और उसमें आग लग गई. हादसे में चालक की मौत हो गई है. शव को आरबीएम चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है. परिजनों को सूचना दे दी गई है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

भरतपुर : शहर के सारस चौराहे पर सोमवार देर रात को एक दर्दनाक हादसा हो गया. कोयले से भरा ट्रेलर पलटने के बाद आग की चपेट में आ गया, जिससे ट्रेलर चालक की जलने से मौत हो गई. आग इतनी भीषण थी कि चालक को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला.

हादसे के समय चालक विरदी चंद गुर्जर केबिन में ही फंसा रह गया. बताया जा रहा है कि उसका पैर केबिन में बुरी तरह फंस गया था, जिसके कारण वह बाहर नहीं निकल सका. आग तेजी से फैलती गई और देखते ही देखते पूरा ट्रेलर आग के गोले में तब्दील हो गया. आसपास मौजूद लोगों ने चालक को निकालने का प्रयास किया, लेकिन लपटें इतनी तेज थीं कि कोई पास नहीं जा सका. चालक अंदर ही तड़पता रहा और अंततः जिंदा जल गया. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी.सूचना पर सीओ सिटी पंकज यादव, एडिशनल एसपी गणपत महावर और मथुरा गेट थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्रेलर पूरी तरह जलकर खाक हो गया.

सीओ सिटी पंकज ने बताया कि हादसे के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा. पुलिस ने क्रेन की मदद से जले हुए ट्रेलर को हटवाकर यातायात सुचारु कराया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ या फिर वाहन में किसी तकनीकी खराबी के चलते संतुलन बिगड़ा.

बूंदी में टैंकर बना आग का गोला : इधर बूंदी जिले में बीती देर रात एक बड़ा हादसा टल गया, जब दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सरसों के तेल से भरा एक टैंकर अचानक आग का गोला बन गया. घटना दईं खेड़ा थाना क्षेत्र के लबान इलाके में हुई, जहां कोटा से दिल्ली की ओर जा रहा टैंकर अचानक धू-धू कर जलने लगा. देखते ही देखते एक्सप्रेसवे पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए वाहनों के पहिए थम गए. गनीमत यह रही कि टैंकर चालक ने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए तुरंत वाहन को सड़क किनारे रोका और बिना समय गंवाए नीचे कूद गया. पुलिस की प्रारंभिक जांच में टैंकर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना सामने आया है.

बूंदी में टैंकर बना आग का गोला (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)

लबान इंटरचेंज के प्रबंधक कल्याण सिंह सिकरवार ने बताया कि सवाई माधोपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर इंटरचेंज से थोड़ी दूरी पर अचानक एक टैंकर से आग की लपटें उठती दिखाई दीं. सूचना मिलते ही इंटरचेंज के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक चालक टैंकर से कूद चुका था. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.