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बड़वानी में दर्दनाक सड़क हादसा, टैंकर ने कार में मारी भीषण टक्कर, 4 बारातियों की मौत, 3 गंभीर

खरगोन-बड़वानी रोड पर जुलवानिया टोल प्लाजा के पास हुआ हादसा. बारात लौटते समय हुआ हादसा, तीन युवकों की मौके पर ही मौत.

Barwani road accident
बड़वानी में सड़क हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 5:21 PM IST

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Updated : April 21, 2026 at 5:28 PM IST

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बड़वानी: खरगोन-बड़वानी रोड पर जुलवानिया टोल प्लाजा के पास मंगलवार दोपहर एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई. दर्दनाक हादसे में चार बारातियों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी मृतक और घायल राजपुर क्षेत्र में आई एक बारात से लौट रहे थे.

मृतकों की पहचान सचिन गोकूल वास्कले (25), प्रदुम्य (25), पप्पू (29) और आकाश (25) के रूप में हुई है. वहीं घायलों में सुरेश मांगीलाल (28, सोहन झाबर (28) और यशवंत सुपड़िया (30) शामिल हैं. हादसे की खबर मिलते ही शादी की खुशियां मातम में बदल गईं और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई.

थाना प्रभारी जुलवानिया राम कुमार पाटिल (ETV Bharat)

बारात लौटते समय हुआ हादसा, तीन युवकों की मौके पर ही मौत

जानकारी के अनुसार, जलगौन से एक बारात राजपुर आई थी. बारात में शामिल एक फोर व्हीलर का डीजल खत्म हो गया था, जिसके चलते वाहन में सवार कुछ लोग डीजल लेने के लिए जुलवानिया गए थे. डीजल लेकर वापस लौटते समय, जुलवानिया टोल प्लाजा के पास सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार टैंकर ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार युवक अंदर ही फंस गए.

हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही जुलवानिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला. सभी घायलों को तत्काल 108 एंबुलेंस की सहायता से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जुलवानिया पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान एक और युवक ने दम तोड़ दिया. तीन गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय बड़वानी रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

हादसे के बाद टैंकर को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया चालक वाहन

थाना प्रभारी जुलवानिया राम कुमार पाटिल के अनुसार, हादसे के बाद टैंकर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने टैंकर को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश तेज कर दी है. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तथा मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है. शादी समारोह में शामिल परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

Last Updated : April 21, 2026 at 5:28 PM IST

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