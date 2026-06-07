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बानसूर में दर्दनाक सड़क हादसा: ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई बाइक, दो की मौत, जर्जर सड़क को लेकर फूटा गुस्सा

​बानसूर के कोटपूतली रोड पर ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक की भिड़ंत में दो युवकों की मौत हो गई.

दो युवकों की दर्दनाक मौत
दो युवकों की दर्दनाक मौत (फोटो ईटीवी भारत बानसूर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 7, 2026 at 11:31 AM IST

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Updated : June 7, 2026 at 11:42 AM IST

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बानसूर : कोटपूतली रोड स्थित नई सड़क के पास शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो बाइक सवार युवकों की मौत हो गई. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक की लहर है, वहीं मृतकों के गांवों में सन्नाटा पसरा हुआ है. ग्रामीणों और परिजनों ने सड़क की जर्जर हालत को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराते हुए प्रशासन और संबंधित विभाग के खिलाफ गहरा आक्रोश व्यक्त किया है.

​प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब बाइक सवार दोनों युवक कोटपूतली की ओर से बानसूर आ रहे थे. इसी दौरान नई सड़क के पास उनकी बाइक आगे चल रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से अनियंत्रित होकर टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए. हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. ​सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दूसरे गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत कोटपूतली अस्पताल भिजवाया. वहां डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए जयपुर रेफर कर दिया, लेकिन जयपुर ले जाते समय रास्ते में ही उसने भी दम तोड़ दिया.

भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो की हुई मौत (वीडियो ईटीवी भारत बानसूर)

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मौके पर दम तोड़ने वाले युवक की पहचान 22 वर्षीय दीपक कुमार मेघवाल (निवासी रामपुर) के रूप में हुई. वहीं, दूसरे मृतक की पहचान 24 वर्षीय नवदीप कुमार यादव (निवासी सबलपुरा) के तौर पर की गई. पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर जांच शुरू कर दी है.

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप : हादसे के बाद मृतकों के परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क की बदहाल स्थिति को दुर्घटना का प्रमुख कारण बताते हुए आरटीडीसी विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि किशनगढ़ से सीकर जाने वाले एमडीआर-25 मार्ग पर भारी और ओवरलोड वाहनों की लगातार आवाजाही के कारण सड़क के किनारे गहरे गड्ढे और उबड़-खाबड़ हिस्से बन गए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं.

​ग्रामीणों ने तीखा सवाल उठाया कि जब सड़क पूरी तरह से बदहाल और असुरक्षित हो चुकी है, तो फिर इस मार्ग पर लगातार टोल टैक्स क्यों वसूला जा रहा है? लोगों का कहना है कि सुगम सफर के नाम पर जनता से पैसा तो लिया जा रहा है, लेकिन सड़क की मरम्मत के नाम पर सिर्फ लापरवाही बरती जा रही है. ओवरलोड वाहनों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होने और विभाग की अनदेखी के कारण आज दो परिवारों ने अपने जवान बेटों को खो दिया है.

Last Updated : June 7, 2026 at 11:42 AM IST

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