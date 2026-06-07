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बानसूर में दर्दनाक सड़क हादसा: ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई बाइक, दो की मौत, जर्जर सड़क को लेकर फूटा गुस्सा

दो युवकों की दर्दनाक मौत ( फोटो ईटीवी भारत बानसूर )

बानसूर : कोटपूतली रोड स्थित नई सड़क के पास शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो बाइक सवार युवकों की मौत हो गई. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक की लहर है, वहीं मृतकों के गांवों में सन्नाटा पसरा हुआ है. ग्रामीणों और परिजनों ने सड़क की जर्जर हालत को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराते हुए प्रशासन और संबंधित विभाग के खिलाफ गहरा आक्रोश व्यक्त किया है. ​प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब बाइक सवार दोनों युवक कोटपूतली की ओर से बानसूर आ रहे थे. इसी दौरान नई सड़क के पास उनकी बाइक आगे चल रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से अनियंत्रित होकर टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए. हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. ​सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दूसरे गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत कोटपूतली अस्पताल भिजवाया. वहां डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए जयपुर रेफर कर दिया, लेकिन जयपुर ले जाते समय रास्ते में ही उसने भी दम तोड़ दिया. भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो की हुई मौत (वीडियो ईटीवी भारत बानसूर)