बलिया में भीषण सड़क हादसा; बेकाबू बाइक बस में पीछे से टकराई, पति-पत्नी की मौत
रेलवे क्रॉसिंग के पास तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी बस में पीछे से जा टकराई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 11:21 AM IST
बलिया: तेज रफ्तार बाइक अचानक सड़क किनारे खड़ी बस में पीछे से जा घुसी. इस भीषण हादसे पति-पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई है. दुर्घटना गुरुवार सुबह बलिया जिले के रसड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र में गढ़िया रेलवे क्रॉसिंग के पास हुई. इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है.
सीओ रजनीश यादव ने बताया कि हमें एक्सीडेंट की सूचना मिली थी. तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में महिला-पुरूष को रसड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य पहुंचाया गया. वहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.
सीओ रजनीश यादव ने बताया कि मृतकों की पहचान विनोद (35) और उनकी पत्नी मुन्नी (30) निवासी गांव करीमुद्दीनपुर, जिला गाजीपुर के तौर पर हुई है. पुलिस ने परिजनों को हादसे की जानकारी दे दी है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, गाजीपुर जिले के करीमुद्दीनपुर गांव निवासी विनोद अपनी पत्नी मुन्नी के साथ बाइक से मऊ से इलाज कराकर वापस घर लौट रहे थे. अभी वह रसड़ा क्षेत्र के गढ़िया रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचे ही थे कि उनकी तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी बस में पीछे से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों मौके पर ही गिर पड़े और उनकी मौत हो गई.
हादसे मे बाइक के परखच्चे उड़ गए. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया. साथ ही बाइक को जब्त करते हुए घटना की जांच में जुट गई है. मृतकों की पहचान होने के बाद से परिवार में मातम का माहौल है.
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