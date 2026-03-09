ETV Bharat / state

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार कार पुलिया से टकराई, दुर्घटना में उद्योगपति की मौत

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया. इस दुर्घटना में उद्योगपति वल्लभ माहेश्वरी की मौत हो गई.

तेज रफ्तार कार पुलिया से टकराई
तेज रफ्तार कार पुलिया से टकराई (फोटो ईटीवी भारत अलवर)
Published : March 9, 2026 at 7:07 AM IST

अलवर : जिले के के रेणी थाना क्षेत्र में रविवार को दिल्ली- मुंबई एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार जा रही लक्जरी कार बेकाबू होकर पुलिया से टकरा गई. इस हादसे में उद्योगपति वल्लभ महेश्वरी गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं चालक को हल्की चोट आई. स्थानीय लोगों ने गंभीर घायल उद्योगपति व चालक को मशक्कत कर कार से बाहर निकाल पिनान अस्पताल पहुंचाया. वहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उन्हें आगे के इलाज के लिए रेफर कर दिया. फिर अलवर के एक निजी अस्पताल में वल्लभ माहेश्वरी को भर्ती कराया गया. लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

रेणी थानाधिकारी राजपाल यादव ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक कार के पुलिया से टकराई, जिससे उसमें सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया तथा चालक को भी हल्की चोट आई है. इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर घायल को पहले पिनान के अस्पताल ले जाया गया, प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायल व्यक्ति को अलवर के लिए रेफर कर दिया गया. उन्होंने बताया कि गंभीर घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अलवर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच कर उन्हें मृत घोषित कर दिया. उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान वल्लभ महेश्वरी के रूप में हुई. बाद में मृतक के परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए शव को लेकर जयपुर रवाना हो गए.

कार बेकाबू होने से हुआ हादसा : दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे के चेनेज 136.8 पर तेज गति से जा रही लक्जरी कार अचानक बेकाबू हो गई, जिससे कार पुलिया से जा टकराई. यह कार जयपुर से बडोदामेव की ओर जा रही थी. लेकिन रेणी थाना क्षेत्र में कार बेकाबू होकर पुलिया में जा घुसी. यह दुर्घटना इतनी भयानक थी कि पुलिया से टकराने के बार कार चकनाचूर हो गई. घटना के बाद वहां लोगो की भीड़ एकत्र हो गई और वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी.

गहलोत व जूली ने जताया उद्योगपति की मौत पर शोक : इस सड़क हादसे में उद्योगपति वल्लभ महेश्वरी की मौत हो गई. इसकी सूचना मिलने पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया पर उद्योगपति वल्लभ महेश्वरी के निधन पर शोक जताया है. पूव मुख्यमंत्री गहलोत ने एक्स पर टवीट कर शोक जताकर परिजनों को दु:ख सहन करने की प्रार्थना कर कहा कि उद्योगपति महेश्वरी के निधन का समाचार दु:खद है, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे. वहीं नेता प्रतिपक्ष जूली ने उद्योगपति महेश्वरी के निधन पर एक्स पर टवीट कर शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की.

