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गौरेला पेंड्रा मरवाही में भीषण सड़क हादसा, हार्वेस्टर और बाइक की टक्कर में युवक और नाबालिग की मौत

गौरेला पेंड्रा मरवाही एक्सीडेंट ( ETV Bharat Chhattisgarh )

गौरेला पेंड्रा मरवाही: पेंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमरपुर गांव के पास हार्वेस्टर और बाइक के बीच आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. इस भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार युवक और युवती की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा इतना भयावह था कि हार्वेस्टर की टक्कर से युवक का सिर धड़ से अलग हो गया, जबकि गंभीर रूप से घायल युवती ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. घटना के बाद हार्वेस्टर चालक मौके से फरार हो गया.

युवक का सिर धड़ से अलग हुआ मृतकों की पहचान बस्ती बगरा निवासी 17 वर्षीय दुलरिया बाई और घाटबहरा निवासी मुकेश पोर्ते के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि दोनों बाइक से पेंड्रा से घर जा रहे थे, इसी दौरान अमरपुर गांव के पास सामने से आ रहे हार्वेस्टर से उनकी जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक का सिर धड़ से अलग हो गया और उसकी मौत हो गई. वहीं नाबालिग लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई थी.