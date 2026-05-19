भीषण सड़क हादसा: निजी बस और एसयूवी की भिड़ंत में 7 लोग गंभीर घायल
हादसा इतना भीषण था टक्कर के दौरान एसयूवी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई.
Published : May 19, 2026 at 4:42 PM IST
धौलपुर: जिले के सदर थाना इलाके में मंगलवार दोपहर एनएच-11बी पर चांदपुर गांव के नजदीक एक निजी बस और स्कॉर्पियो गाड़ी के बीच भीषण भिड़ंत हो गई. हादसा में स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. दुर्घटना में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें तीन की हालत चिंताजनक बताई जा रही है. सदर थाना पुलिस ने स्थानीयों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया.
घायल रवि ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ आगरा से स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर करौली स्थित कैलादेवी मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे. मंगलवार दोपहर जैसे ही उनकी गाड़ी चांदपुर गांव के पास पहुंची, तभी सामने से आ रही एक निजी बस से अचानक जोरदार टक्कर हो गई. हादसे के बाद सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. दुर्घटना में स्कॉर्पियो सवार सत्यवती पत्नी महावीर, अर्पिता पुत्री रामकुमार, अवनी पुत्री रवि, रामकुमार पुत्र अशोक, रवि पुत्र महावीर और रूबी पत्नी रामकुमार गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं निजी बस में सवार मतसूरा निवासी नीरज पुत्र रामविलास भी हादसे में घायल हुआ है.
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सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. चिकित्सकों के अनुसार रूबी पत्नी रामकुमार की हालत सबसे अधिक गंभीर बनी हुई है. पुलिस ने दोनों वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. हेड कांस्टेबल वीरभान ने बताया घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया है पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है.