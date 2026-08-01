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मेरठ में दिल दहलाने वाला कांड; प्रेम प्रसंग में बाधा बने 6 माह के मासूम को प्रेमी ने मार कर नाले में फेंका

मेरठ : ​मेरठ/सहारनपुर : अनैतिक प्यार और अवैध संबंधों के चक्कर में एक महिला ने अपने छह माह के मासूम के दरिंदे प्रेमी के हवाले कर दिया. इसके बाद प्रेमी ने मासूम की गला दबा कर हत्या करने के बाद उसे नाले में फेंक दिया. इसके बाद महिला अपने प्रेमी के साथ उसके गांव लेकर चला गया. 12 जुलाई को हुए इस घटनाक्रम का खुलासा महिला के पति के आने के बाद हुआ. इसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.







बताया गया कि सहारनपुर के दौलतपुर निवासी इमरान पंजाब के बठिंडा की राइस मिल में काम करता है. इसी बीच उसकी पत्नी शबाना निवासी कुतुबशेर की तीन माह पहले इंस्टाग्राम के जरिए हापुड़ के मुदाफरा निवासी विशाल कुमार से दोस्ती हुई थी. दोनों ने साथ रहने का फैसला किया. प्लान के तहत 12 जुलाई की रात शबाना दवा लेने के बहाने अपने 6 माह के बेटे साहिल को लेकर घर से निकली और रात 11 बजे मेरठ के सोहराब गेट बस स्टैंड पहुंची, जहां प्रेमी विशाल पहले से मौजूद था.





पुलिस की प्राथमिक जांच के अनुसार ​विशाल ने शबाना को झांसा दिया कि यदि वह बच्चे को अपने साथ रखेगी तो उसका परिवार उन्हें स्वीकार नहीं करेगा. उसने बच्चे को अपने दोस्त के पास छोड़ने का बहाना बनाया और शबाना से लेकर वहां से चला गया. इसके बाद विशाल नौचंदी थाना क्षेत्र की वैशाली कॉलोनी के पास गया. जहां उसने बच्चे की गला दबाकर हत्या कर शव नाले में फेंक कर शबाना के पास पहुंचा. जहां से दोनों हापुड़ चले गए.





13 जुलाई को कचरा बीनने वाले रियाजुल ने नाले में बच्चे का शव देखकर पुलिस को सूचना दी. नौचंदी पुलिस टीम ने शव बरामद कर 72 घंटे तक शिनाख्त का प्रयास किया, लेकिन कोई सुराग न मिलने पर पोस्टमार्टम कराया गया. इधर शबाना का ​पति इमरान बठिंडा से लौटा और घर पर पत्नी और बच्चा नहीं मिले. इस पर उसने गंगोह थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई. पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर 26 जुलाई को शबाना को हापुड़ के मुदाफरा गांव से बरामद किया गया.

इमरान ने बच्चे के बारे में शबाना से पूछा तो उसने बच्चा विशाल के दोस्त के पास होने की बात कही. ​इसी बीच इमरान को नौचंदी क्षेत्र के नाले में लावारिस बच्चे का शव मिलने की जानकारी हुई. उसने मेरठ पहुंचकर कपड़ों और फोटो से साहिल की पहचान की. इसके बाद इमरान की तहरीर पर गंगोह पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी विशाल को बीती शुक्रवार रात गिरफ्तार कर लिया. पुलिस को सोहराब गेट बस स्टैंड के सीसीटीवी से विशाल और शबाना की बच्चे के साथ वाले फुटेज भी बरामद हुए हैं. बहरहाल इस सनसनीखेज मामले में दोनों जिलों की पुलिस की के बीच सीमा विवाद भी उजागर हुआ है.