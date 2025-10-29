मां के साथ मिलकर बेटे ने की पिता की हत्या, ऐसे सुलझी मर्डर की गुत्थी
बालोद में मर्डर की बड़ी वारदात का खुलासा पुलिस ने कर दिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 29, 2025 at 9:08 PM IST
बालोद: जिले के गुरामी गांव में एक शख्स की लाश 28 अक्टूबर को बरामद की गई थी. कोटवार ने पुलिस को लाश मिलने की सूचना दी. जिसके बाद पुलिस ने केस की जांच की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. मां के साथ मिलकर बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी. हैवानियत की हद यही खत्म नहीं हुई. आरोपियों ने शव को बोरी में भरकर जंगल में फेंक दिया. पुलिस ने इस केस में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
भूषण नेताम का हुआ मर्डर: बालोद के एसपी योगेश पटेल ने मीडिया को बताया कि यह पूरी घटना डौंडी लोहारा थाना क्षेत्र की है. बालोद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मर्डर के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. भूषण नेताम नाम के शख्स की हत्या हुई थी. इस केस में मृतक के पत्नी और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है.
घरेलू विवाद की वजह से दोनों ने मिलकर यह हत्या की और शव को बोरी में भरकर जंगल में फेंक दिया. हमने आस पास के लोगों से पूछताछ और एफएसएल टीम के साक्ष्य पर दोनों को गिरफ्तार किया है- योगेश पटेल, एसपी, बालोद
शराब पीने के बाद हुआ था विवाद: बालोद एसपी योगेश पटेल ने आगे बताया कि पूछताछ के दौरान मृतक के बेटे लिलेश नेताम (23) और पत्नी सकुल बाई नेताम (43) ने हत्या की बात कबूल कर ली है. उन्होंने बताया कि शराब पीने के बाद हुए विवाद में लिलेश ने गुस्से में आकर पिता के सिर और चेहरे पर लोहे के बसुला से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
एसपी ने बताया कि मर्डर के बाद आरोपियों ने शव को एक प्लास्टिक की बोरी में भरा और उसे मोटरसाइकिल के सहारे गुरामी के जंगल में फेंक दिया. आरोपियों का मकसद था कि अपराध को छिपाया जा सके. पुलिस की जांच के बाद आरोपियों का अपराध छिप नहीं पाया. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार और मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है.