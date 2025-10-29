ETV Bharat / state

मां के साथ मिलकर बेटे ने की पिता की हत्या, ऐसे सुलझी मर्डर की गुत्थी

बालोद: जिले के गुरामी गांव में एक शख्स की लाश 28 अक्टूबर को बरामद की गई थी. कोटवार ने पुलिस को लाश मिलने की सूचना दी. जिसके बाद पुलिस ने केस की जांच की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. मां के साथ मिलकर बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी. हैवानियत की हद यही खत्म नहीं हुई. आरोपियों ने शव को बोरी में भरकर जंगल में फेंक दिया. पुलिस ने इस केस में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

भूषण नेताम का हुआ मर्डर: बालोद के एसपी योगेश पटेल ने मीडिया को बताया कि यह पूरी घटना डौंडी लोहारा थाना क्षेत्र की है. बालोद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मर्डर के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. भूषण नेताम नाम के शख्स की हत्या हुई थी. इस केस में मृतक के पत्नी और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है.

घरेलू विवाद की वजह से दोनों ने मिलकर यह हत्या की और शव को बोरी में भरकर जंगल में फेंक दिया. हमने आस पास के लोगों से पूछताछ और एफएसएल टीम के साक्ष्य पर दोनों को गिरफ्तार किया है- योगेश पटेल, एसपी, बालोद