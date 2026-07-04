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बिलासपुर में खौफनाक वारदात, पहले पत्नी को कुल्हाड़ी से काट डाला फिर खुद दे दी जान

तोरवा थाना क्षेत्र के हेमूनगर स्थित एक किराए के मकान में रहने वाले दंपति शनिवार को मृत अवस्था में मिले. पति अशोक देवांगन फांसी के फंदे पर लटका हुआ था, जबकि पत्नी धनेश्वरी देवांगन का शव कमरे में खून से लथपथ पड़ा था. महिला के गले पर कुल्हाड़ी से कई वार के निशान मिले हैं. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि पति ने पहले पत्नी की हत्या की और फिर खुद जान दे दी.

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर शनिवार को खौफनाक वारदात से दहल गई. एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया. उसके बाद खुद जान दे दी. शख्स ने इस घटना को अंजाम देने से पहले अपने दो बच्चों को दूसरे कमरे में बंद कर दिया उसके बाद पहले पत्नी की हत्या की. पत्नी को मौत की नींद सुलाने के बाद उसने खुद जान दे दी. पूरी घटना बिलासपुर के हेमूनगर इलाके की है.

बिलासपुर पुलिस का बयान (ETV BHARAT)

पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा

लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार की सुबह 5 से 6 बजे मोहल्लेवासियों को अनहोनी की आशंका हुई. इसके बाद लोगों ने पुलिस और मकान मालिक को सूचना दी.मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा तो अंदर की तस्वीरें देखकर सभी के होश उड़ गए. एक ओर पति की लाश थी तो दूसरे कमरे में पत्नी की लाश थी. घटना के समय दंपति के दो मासूम बच्चे दूसरे कमरे में बंद मिले. पुलिस ने दोनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है.

हर पहलू की जांच में जुटी पुलिस

मृतक अशोक देवांगन सब्जी बेचने का व्यवसाय करता था. बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से वह काम पर नहीं जा रहा था और घर पर ही रह रहा था. ऐसे में पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं आर्थिक तंगी, व्यवसाय में नुकसान या पारिवारिक तनाव इस घटना की वजह तो नहीं बना.

पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर मामले की हर पहलू से जांच शुरू कर दी है- रजनेश सिंह, एसएसपी, बिलासपुर

बिलासपुर में दंपति की मौत की इस घटना ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं. हेमूनगर इलाके में लोगों के अंदर दहशत है. पुलिस का दावा है कि वह हर एंगल से इस केस की जांच कर रही है. जल्द ही और खुलासे हो सकते हैं.