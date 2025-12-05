ETV Bharat / state

हकवा पहाड़ी पर भीषण मुठभेड़ की कहानी, खाली कारतूस और गोलियों के निशान दे रहे गवाही

बीजापुर : बीजापुर नक्सल मुठभेड़ में 9 महिलाओं समेत 18 माओवादियों को फोर्स ने न्यूट्रीलाइज किया. इस भीषण मुठभेड़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फोर्स और नक्सलियों के बीच करीब 23 घंटे तक लगातार गोलीबारी होती रही.इस दौरान एक एक करके नक्सली ढेर होते गए और ऑपरेशन में हमने तीन वीर जवानों को भी खोया. मुठभेड़ के बाद जब मौके से शव बरामद हुए तो फोर्स ने पाया कि उन्होंने इस मुठभेड़ में 10 लाख के इनामी नक्सली समेत 1 करोड़ 24 लाख के इनामी नक्सलियों का खात्मा कर दिया है. ईटीवी भारत उस जगह तक पहुंची और ग्रामीणों से जानने की कोशिश की कि मुठभेड़ वाले दिन क्या हुआ था.

ग्राउंड जीरो पर पहुंची ईटीवी भारत की टीम

बीजापुर की हकवा पहाड़ी पिछले दिनों एक भीषण एनकाउंटर की गवाह बनीं. हकवा पहाड़ी में हुई इस मुठभेड़ में पश्चिम बस्तर डिवीजन में माओवादी नेटवर्क को तगड़ा झटका लगा है. शीर्ष कमांडर के मारे जाने के साथ माओवादियों की लॉजिस्टिक सप्लाई ध्वस्त हो गई.साथ ही उनके सबसे सेफ समझे जाने वाले ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारुद भी जब्त हुए.मुठभेड़ में 18 माओवादियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया. मुठभेड़ वाले दिन को याद करके अब भी इलाके के ग्रामीण सिहर उठते हैं.

पेड़ पत्ते और जानवर दे रहे हैं गवाही

हकवा पहाड़ी पर जवानों ने माओवादियों को दो ओर से घेरा था,इसलिए उनके लिए बचकर जंगलों में भागना आसान ना था.इसलिए माओवादियों ने मुठभेड़ में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी. फोर्स और माओवादियों के बीच जो कुछ भी आया वो छलनी हुआ. मुठभेड़ वाली जगह पर पेड़ों पर गोलियों के खाली खोखे ये बताते हैं कि नक्सलियों को पीछे धकेलने के लिए फोर्स ने कितनी मेहनत की.एनकाउंटर एरिया में शायद ही कोई पेड़ बचा हो जिस पर गोलियों के निशान नहीं है.यही नहीं ग्रामीणों के मवेशी भी इस गोलीबारी में घायल हुए हैं.मुठभेड़ खत्म होने के बाद जब जवानों ने शव को एक जगह इकट्ठा किया तो कुल मिलाकर 18 माओवादियों की शिनाख्त हुईं.इनमें से 9 महिला माओवादी भी थीं.

पेड़ पर गोलियों के निशान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बड़े हमले की तैयारी में थे नक्सली

अभियान के बाद सर्चिंग में सुरक्षा बलों ने एलएमजी, SLR समेत 19 हथियार बरामद किए. साथ ही विस्फोटक सामग्री, वायरलेस सेट और दैनिक उपयोग की सामग्रियां भी मिलीं. यह बरामदगी बताती है कि माओवादी इस इलाके में बड़ी गतिविधि की तैयारी कर रहे थे. ग्रामीणों के अनुसार हकवा पहाड़ियों में 5 से 7 माओवादी मारे गए, जबकि बाकी पोटेनार के जंगलों में फायरिंग के दौरान ढेर हुए. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मुठभेड़ समाप्त होने के बाद लगभग 11 माओवादियों के शवों को इसी मार्ग से रेड्डी गांव की ओर ले जाया गया, जिसके निशान आज भी जंगल के भीतर दिख रहे हैं.