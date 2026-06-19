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1500 रुपये के लिए खौफनाक साजिश, पत्थर और कटर से हत्या कर कुएं में फेंका शव, 7 नाबालिग गिरफ्तार

पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि मृतक ने मुख्य आरोपी से 1,500 रुपये उधार लिए थे. बार-बार पैसे मांगने के बाद भी जब उसने रकम वापस नहीं की, तो आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या की साजिश रची.

दुर्ग : छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक युवक की हत्या के आरोप में पुलिस ने 7 अपचारी बालकों को गिरफ्तार किया है. यह पूरी घटना महज 1,500 रुपये के लेनदेन के विवाद को लेकर अंजाम दी गई.

दुर्ग में खौफनाक वारदात (ETV BHARAT)

पत्थर से कुचला सिर, कटर से वार कर हत्या

घटना 17 जून 2026 की रात की है. मुख्य आरोपी ने फोन कर युवक को राइस मिल के पास बुलाया. वहां पहले से ही मुख्य आरोपी के अन्य दोस्त मौजूद थे. जैसे ही युवक पहुंचा, सभी आरोपियों ने मिलकर उसे घेर लिया. इसके बाद आरोपियों ने पास पड़े भारी पत्थर से उसका सिर कुचल दिया और कटर से सीने, पेट व पीठ पर ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया.

थाना मोहन नगर क्षेत्र में एक कुएं में शव मिला था. प्रथम दृष्टया सिर पर चोट के निशान मिले थे. पतासाजी के दौरान सात आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई गई है. सभी नाबालिग हैं. शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि पैसे के लेनदेन का मामला था- मणिशंकर चंद्रा, एएसपी दुर्ग

सबूत मिटाने कुएं में फेंका शव

साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से उन्होंने शव को पास के ही एक कुएं में फेंक दिया और फरार हो गए. 18 जून को सूचना मिलने पर पुलिस ने शव बरामद कर जांच शुरू की. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मोहन नगर पुलिस ने तत्परता दिखाई और घटना में शामिल सभी 7 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल पत्थर, कटर और अन्य संबंधित साक्ष्य भी जप्त कर लिए हैं.