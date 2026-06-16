बिलासपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, पति ने पत्नी को काट डाला
बिलासपुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी की चरित्र शंका में हत्या कर दी है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 16, 2026 at 7:58 PM IST
बिलासपुर: न्यायधानी बिलासपुर के सिविल लाइन थाना इलाके में मर्डर की वारदात हुई है. यहां के दीन दयाल कॉलोनी में एक शख्स ने अपनी पत्नी पर लोहे के हथियार से हमला कर दिया. इस हमले में उसकी मौके पर मौत हो गई. इस वारदात से पूरे क्षेत्र में खौफ का माहौल है.
आरोपी पति गिरफ्तार
मृतिका दीनदयाल कॉलोनी में रहती थी. घटना दोपहर करीब 4 बजे की है. महिला के घर में ईंट जोड़ाई का काम चल रहा था, जिसमें वह अपने बेटे और बहू के साथ मजदूरी कर रही थी. इसी दौरान महिला नहाने के लिए जाने लगी. उसने अपने पति को खाना बनाने के लिए लकड़ी काटने को कहा. उसके बाद जैसे ही महिला बाथरुम में जाने लगी. उसके पति ने लोहे के धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला कर दिया. इस हमले में महिला का गला कट गया और उसकी मौके पर मौत हो गई. घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया. हमलावर को उसके बेटे ने पकड़ लिया और फिर उसे पुलिस के हवाले किया. बिलासपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
बिलासपुर पुलिस की जांच जारी
पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया है. टीम द्वारा साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और मामले की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे पति द्वारा पत्नी के चरित्र पर की जा रही शंका की बात सामने आ रही है. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर हत्या के वास्तविक कारणों और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है जिसके बाद घटना की सच्चाई सामने आयेगी.
आरोपी ने चरित्र शंका में अपनी पत्नी की हत्या कर दी है. उसे अपनी पत्नी का किसी और से बात करना पसंद नहीं था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है- निमितेश सिंह, सीएसपी, बिलासपुर
पुलिस ने बताया कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. उसकी भी जांच पुलिस करवा रही है. पुलिस का कहना है कि इस केस में जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है.