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अवैध रिश्ते का खौफनाक अंजाम: पति ने की पत्नी और प्रेमी की हत्या, अफेयर से था नाराज़

गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में अवैध संबंधों के शक में पति ने गोली मारकर दो हत्याओं को दिया अंजाम, आरोपी फरार,जांच में जुटी पुलिस.

अवैध संबंधों के शक में पति ने गोली मारकर दो हत्याओं को दिया अंजाम
अवैध संबंधों के शक में पति ने गोली मारकर दो हत्याओं को दिया अंजाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 24, 2026 at 1:20 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली/गाजियाबाद : दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद केट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली डबल मर्डर की घटना सामने आई है. डबल मर्डर की घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. पत्नी के अफेयर का पता चलने पर पति ने पत्नी और उसके प्रेमी की गोली मारकर हत्या कर दी.

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति फरार

मामला गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र के बुध बाजार मोहल्ले का है. इलाके का है. घटना देर रात तकरीबन 12 बजे की बताई जा रही है. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति फरार हो गया. पुलिस के मुताबिक, ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र के बुध बाजार इलाके में राशिद का मकान है. आरोपी को अपनी पत्नी के अपने दोस्त के साथ अफेयर के बारे में पता चल गया था. जिसको लेकर आए दिन पति और पत्नी के बीच झगड़े होते रहते थे.

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए चार टीमों का गठन

आज देर रात पति और पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था. झगड़े की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो घर में पत्नी और दोस्त का शव पड़ा हुआ मिला. फिलहाल, आरोपी पति मौके से फरार है. आरोपी पति पर पत्नी और अपने दोस्त की हत्या का आरोप है. पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है आरोपी की गिरफ्तारी के लिए चार टीमों का गठन किया गया है. पुलिस द्वारा आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

अवैध संबंधों के शक में पति ने गोली मारकर दो हत्याओं को दिया अंजाम (ETV Bharat)

डीसीपी ग्रामीण एस एन तिवारी ने दी जानकारी
डीसीपी ग्रामीण एस एन तिवारी ने बताया, 24 मार्च 2026 को रात 12:40 पर डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना ट्रोनिका सिटी अंतर्गत बुद्ध बाजार नामक मोहल्ले में एक झगड़ा हुआ है, जिसमें दो लोग घायल हुए हैं. इस सूचना पर थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस मौके पर पहुंची, तो आरोपी के मकान में महिला, जिसकी उम्र लगभग 36 वर्ष है और पुरूष जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष है, का शव पड़ा हुआ है. जिसमें महिला आरोपी की पत्नी है और पुरूष आरोपी का दोस्त बताया गया और यह भी बताया गया कि पत्नी और उसके दोस्त के बीच संबंध थे जिसका आरोपी द्वारा विरोध किया जाता था और पूछताछ से यह भी पता चला है कि पति द्वारा ही इन दोनों की हत्या की गई है.

अवैध संबंधों के शक में पति ने गोली मारकर दो हत्याओं को दिया अंजाम
अवैध संबंधों के शक में पति ने गोली मारकर दो हत्याओं को दिया अंजाम (ETV Bharat)

शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया
एस एन तिवारी ने आगे बताया, गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है, शीघ्र ही आरोपी पति की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी. उनके परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है और फील्ड यूनिट को बुलाकर के मौके का निरीक्षण करा लिया गया है. पंचायतनामा भर कर के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है, अन्य वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है.

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