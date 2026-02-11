ETV Bharat / state

हरिद्वार में बाइक और स्कॉर्पियो कार की भयानक टक्कर, एक युवक की मौत, दो की हालत गंभीर

हरिद्वार: कनखल थाना क्षेत्र स्थित मिस्सरपुर गांव के पास कार और बाइक के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई. इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां से गंभीर हालत देखते हुए दोनों को हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया है. वहीं, पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है. साथ ही पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

बाइक और कार की टक्कर: जानकारी के मुताबिक, घटना मंगलवार की देर रात की है. जहां लक्सर हरिद्वार रोड पर स्थित मिस्सरपुर गांव के पास एक बाइक पर सवार होकर हरिद्वार की जा रहे थे. बाइक चला रहा युवक सड़क पर चल रहे ई रिक्शा को ओवरटेक करने लगा. तभी सामने से एक काले रंग की स्कार्पियो कार आ गई. तभी बाइक की स्कॉर्पियो कार से आमने-सामने की टक्कर हो गई.

बाइक के उड़े परखच्चे (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

दोनों वाहन क्षतिग्रस्त: टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. जबकि, कार और बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गए. बाइक के तो परखच्चे ही उड़ गए. बताया जा रहा है कि बाइक और कार दोनों ही तेज स्पीड में थे. हादसा होते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और जाम की स्थिति बन गई.