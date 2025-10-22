ETV Bharat / state

उत्तराखंड में पेड़ से टकराई कार, एक युवक की मौत, दो गंभीर रूप से घायल

सात मोड़ के पास कार हादसे का शिकार ( फोटो सोर्स- Police )

ऋषिकेश: देहरादून-ऋषिकेश मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है. जहां सात मोड के पास एक तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक कार अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई. हादसा इतना भीषण था कि कार सवार एक युवक की मौत हो गई. जबकि, दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों का अभी अस्पताल में उपचार चल रहा है. सात मोड के पास पेड़ से टकराई बेकाबू कार: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, देहरादून-ऋषिकेश मार्ग पर एक इलेक्ट्रिक कार संख्या T0425UK2936B देहरादून से ऋषिकेश की तरफ जा रही थी. तभी सात मोड के पास कार अनियंत्रित हो गई और पेड़ से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के एयरबैग खुल गए और कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे के बाद कार सवारों में चीख पुकार मच गई. हादसे में एक युवक की मौत, दो लोग घायल: वहीं, मौके पर गुजर रहे लोगों ने तत्काल पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया. जबकि, दो घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया है. पेड़ से टकराई कार (फोटो सोर्स- Police)