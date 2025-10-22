ETV Bharat / state

उत्तराखंड में पेड़ से टकराई कार, एक युवक की मौत, दो गंभीर रूप से घायल

उत्तराखंड में नहीं थम रहे सड़क हादसे, देहरादून-ऋषिकेश मार्ग पर सात मोड़ के पास कार पेड़ से टकराई, हादसे में एक की मौत, दो घायल

Rishikesh Dehradun Road Accident
सात मोड़ के पास कार हादसे का शिकार (फोटो सोर्स- Police)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 22, 2025 at 5:05 PM IST

Updated : October 22, 2025 at 5:16 PM IST

ऋषिकेश: देहरादून-ऋषिकेश मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है. जहां सात मोड के पास एक तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक कार अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई. हादसा इतना भीषण था कि कार सवार एक युवक की मौत हो गई. जबकि, दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों का अभी अस्पताल में उपचार चल रहा है.

सात मोड के पास पेड़ से टकराई बेकाबू कार: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, देहरादून-ऋषिकेश मार्ग पर एक इलेक्ट्रिक कार संख्या T0425UK2936B देहरादून से ऋषिकेश की तरफ जा रही थी. तभी सात मोड के पास कार अनियंत्रित हो गई और पेड़ से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के एयरबैग खुल गए और कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे के बाद कार सवारों में चीख पुकार मच गई.

हादसे में एक युवक की मौत, दो लोग घायल: वहीं, मौके पर गुजर रहे लोगों ने तत्काल पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया. जबकि, दो घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया है.

Rishikesh Dehradun Road Accident
पेड़ से टकराई कार (फोटो सोर्स- Police)

कार हादसे मृतक की पहचान-

  1. अभिषेक पुत्र राजकुमार (उम्र 25 वर्ष), निवासी- आदर्श ग्राम, कुम्हार वाड़ा

हादसे का कारण जानने में जुटी पुलिस: वहीं, पुलिस की मानें तो घायलों की पहचान की प्रक्रिया जारी है. कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि हादसे के बाद क्रेन की मदद से वाहन को हटाकर यातायात सुचारू किया गया. हादसे के सटीक कारणों की जांच की जा रही है. उन्होंने वाहन चालकों से रफ्तार पर काबू रखने और सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाने की अपील की है.

लगातार सामने आ रहे हादसे: बता दें कि उत्तराखंड में आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं. जिसमें कई लोग घायल तो कई लोगों की जान भी जा रही है. बीते रोज भी रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ हाईवे पर तिलवाड़ा के पास एक स्कूटी सड़क किनारे खड़े लोडर से टकरा गई थी. जिससे स्कूटी सवार पंकज नेगी नाम के युवक की जान चली गई थी. पंकज धनपुर पट्टी के वीरों गांव का रहने वाला था. जो अपने गांव से अगस्त्यमुनि स्थित एल एंड टी कंपनी में काम पर जा रहा था, लेकिन हादसे का शिकार हो गया.

