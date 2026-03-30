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यूपी में भीषण दुर्घटनाएं; कानपुर और झांसी में हुए हादसों में 34 घायल, 22 की हालत गंभीर

कानपुर/झांसी : कानपुर हाईवे पर रविवार और सोमवार को दो अलग-अलग जिलों में भीषण दुर्घटनाएं हुईं. दोनों हादसों में करीब 34 लोग घायल हुए और 22 लोग गंभीर हालत में हैं. सभी घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

कानपुर के बिधनू थाना क्षेत्र में रविवार देर रात ट्रक और एक प्राइवेट बस की आमने-सामने भिड़ंत में दोनों वाहन खड्ड में पलट गए. टक्कर के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलने पहुंची पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल भेजा. घायलों को पहले बिधनू सीएचसी भेजा. जहां से 9 की हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया. सड़क हादसे में कुल 14 लोग घायल हुए हैं.







पुलिस थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है. हादसे में जावेद (38), पीर अली (55), अपहान (3), कमल सिंह (40), सबाना (32), दीपू (30), शाहीन (35), अरशद (12) समेत अन्य लोग शामिल हैं. हादसे का कारण साफ नहीं हो पाया है. घायलों के परिजनों को सूचना दे दी गई है.

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