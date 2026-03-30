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यूपी में भीषण दुर्घटनाएं; कानपुर और झांसी में हुए हादसों में 34 घायल, 22 की हालत गंभीर

कानपुर-सागर हाईवे पर ट्रक और बस की टक्कर. झांसी में कानपुर हाईवे पर तीन वाहन आपस में टकराए.

कानपुर और झांसी में दुर्घटनाएं.
कानपुर और झांसी में दुर्घटनाएं. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 2:32 PM IST

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कानपुर/झांसी : कानपुर हाईवे पर रविवार और सोमवार को दो अलग-अलग जिलों में भीषण दुर्घटनाएं हुईं. दोनों हादसों में करीब 34 लोग घायल हुए और 22 लोग गंभीर हालत में हैं. सभी घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

कानपुर के बिधनू थाना क्षेत्र में रविवार देर रात ट्रक और एक प्राइवेट बस की आमने-सामने भिड़ंत में दोनों वाहन खड्ड में पलट गए. टक्कर के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलने पहुंची पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल भेजा. घायलों को पहले बिधनू सीएचसी भेजा. जहां से 9 की हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया. सड़क हादसे में कुल 14 लोग घायल हुए हैं.




पुलिस थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है. हादसे में जावेद (38), पीर अली (55), अपहान (3), कमल सिंह (40), सबाना (32), दीपू (30), शाहीन (35), अरशद (12) समेत अन्य लोग शामिल हैं. हादसे का कारण साफ नहीं हो पाया है. घायलों के परिजनों को सूचना दे दी गई है.

झांसी में कानपुर हाईवे पर भीषण एक्सीडेंट; 3 वाहन टकराए, 20 लोग घायल

बड़ागांव थाना क्षेत्र में सोमवार को कानपुर हाईवे पर गोरामछिया के पास तीन वाहनों की भीषण भिड़ंत हो गई. दुर्घटना में 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया. घायलों में 13 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

बताया जा रहा कि कानपुर हाईवे पर गोरामछिया के पास आगे चल रहे ट्रक को ओवरटेक करते समय बस ट्रक से टकरा गई. इसी दौरान पीछे से आ रही कार भी भिड़ गई. दुर्घटना के बाद बस सवार सवारियों में चीख पुकार मच गई. आसपास के लोगों ने पहुंच कर मदद की और पुलिस को सूचना दी. रोडवेज बस झांसी से कानपुर की ओर जा रही थी. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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