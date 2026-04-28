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हमीरपुर में भीषण सड़क हादसा; बारातियों से भरी वैन ट्रक से टकराई, 4 की मौत, 3 की हालत गंभीर

मौदहा कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे-34 पर छिरका के पास सोमवार रात हुई हृदय विदारक दुर्घटना.

हमीरपुर में भीषण सड़क हादसा
हमीरपुर में भीषण सड़क हादसा (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 8:56 AM IST

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हमीरपुर : मौदहा कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे-34 पर छिरका के पास सोमवार रात करीब 10.30 बजे बड़ा सड़क हादसा हो गया. बारातियों से भरी वैन और ट्रक की आमने-सामने टक्कर में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है.

मौदहा क्षेत्राधिकारी राजकुमार पांडे ने बताया कि कुरारा थाना क्षेत्र के डामर गांव से कुशवाहा समाज की बारात महोबा जनपद के कबरई थाना क्षेत्र के खड्डी पहरा गांव जा रही थी. इसमें वैन सवार उर्दना निवासी मोहन पुत्र रामसेवक, तिंदुही निवासी आशीष पुत्र करन सिंह, डामर निवासी कमलेश, दिलीप पुत्र गनेशा कुशवाहा निवासी उर्दना, बाबूजी निवासी डामर भी शामिल थे.

छिरका के पास सामने से आ रहे ट्रक से वैन की जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में उर्दना निवासी मोहन (20), आशीष (30), डामर निवासी कमलेश और एक अन्य अज्ञात की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं रोहित (19), दिलीप (24) और बाबूजी गंभीर रूप से घायल हो गए. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को पहले सीएचसी मौदहा भेजा. जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

वहीं पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि वैन में कुल सात लोग सवार थे. जिनमें से चार लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने की सूचना है. तीन घायलों का उपचार कराया जा रहा है. दुर्घटना में शामिल ट्रक कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने भी दुर्घटना का संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं.

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