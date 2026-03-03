ETV Bharat / state

UP में यमुना एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा; 6 लोगों की मौत, 6 की हालत गंभीर

UP में यमुना एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हाथरस: यमुना एक्सप्रेस-वे पर हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है. दुर्घटना में 6 लोग घायल भी हैं, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. हादसा सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेस-वे पर माइलस्टोन 141 के पास हुई. एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि बस के इको को ओवरटेक करते समय यह हादसा हुआ है. बस चालक, सह चालक और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है. सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. बस मालिक और बस से संबंधितों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. अपर पुलिस अधीक्षक रामानंद कुशवाहा ने बताया कि दिल्ली से धौलपुर जा रही इको गाड़ी को पीछे से आ रही डबल डेकर बस में जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है और 6 लोग घायल हुए हैं. 5 मृतकों की शिनाख्त हो चुकी है. घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. उन्होंने बताया कि एक इको गाड़ी अलग-अलग स्थान से 13 सवारियां लेकर राजस्थान के धौलपुर के लिए चली थी. जब यह यमुना एक्सप्रेस-वे पर माइलस्टोन 141 के पास पहुंची तभी पीछे से तेज रफ्तार आ रही स्लीपर बस ने उसमें टक्कर मार दी.