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ललितपुर में NH-44 पर भीषण हादसा; दो युवक और एक बच्चे की मौत, सभी एक ही परिवार के

ललितपुर : NH 44 पर गुरुवार को ग्राम रोडा में भीषण सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. इसमें दो युवक और एक मासूम शामिल है. हादसे की खबर मृतकों के घर पहुंची तो कोहराम मच गया.

मृतकों में बृगभान पाल, भूरे पाल और मानसिंह पाल का नाम शामिल है. तीनों को ट्रक ने टक्कर मारी. इस हादसे के बाद ट्रक चालक मौके फरार हो गया. हादसे के बाद अफरातफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं.