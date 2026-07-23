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ललितपुर में NH-44 पर भीषण हादसा; दो युवक और एक बच्चे की मौत, सभी एक ही परिवार के

हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार, मृतकों के घर में मचा कोहराम

ललितपुर में हादसा.
ललितपुर में हादसा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 4:47 PM IST

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ललितपुर : NH 44 पर गुरुवार को ग्राम रोडा में भीषण सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. इसमें दो युवक और एक मासूम शामिल है. हादसे की खबर मृतकों के घर पहुंची तो कोहराम मच गया.

मृतकों में बृगभान पाल, भूरे पाल और मानसिंह पाल का नाम शामिल है. तीनों को ट्रक ने टक्कर मारी. इस हादसे के बाद ट्रक चालक मौके फरार हो गया. हादसे के बाद अफरातफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं.

पुलिस अधीक्षक ललितपुर संजीव कुमार बाजपेयी ने बताया कि सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत की सूचना मिली है. पुलिस मौके मोके पर पहुंच कर आगे की कार्यवाही कर रही है.

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