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नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, दो ट्रेलर की आपस में भिड़ंत, ड्राइवर की मौके पर मौत

कोरबा : कटघोरा के पास बरपाली गांव के भालूमोड के पास शनिवार की तड़के एक भीषण सड़क हादसा हो गया है. जिसमें एक ट्रेलर चालक की मौके पर मौत हो गई है. 2 घंटे रेस्क्यू करने के बाद उसके शव को बाहर निकला गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ड्राइवर केबिन के अंदर फंस गया. जिसमें तड़प कर उसने दम तोड़ा. जबकि टक्कर मारने वाला दूसरा ट्रेलर मौके से फरार हो गया है. जिसकी तलाश पुलिस कर रही है.





कैसे हुई है टक्कर इसकी कर रहे जांच

अब तक की जानकारी के अनुसार मौके पर एक ट्रेलर क्षतिग्रस्त हालत में सड़क पर ही खड़ा हुआ मिला है. जिसके केबिन में उसका चालक फंसा हुआ था. चालक की मौत हो चुकी है, मृत ट्रेलर चालक के पहचान का प्रयास पुलिस कर रही है. दोनों ट्रेलर एक दूसरे से आमने-सामने से टकराए हैं, या फिर क्षतिग्रस्त ट्रेलर ने दूसरे ट्रेलर को पीछे से टक्कर मारी है ये जांच का विषय है, रफ्तार में वाहन से नियंत्रण खोने के कारण यह टक्कर हुई है. प्रथम दृष्टिया इस तरह की संभावना पुलिस ने व्यक्त की है.