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कोरबा चांपा मार्ग पर भीषण हादसा, ट्रेलर में टक्कर के बाद लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

कोरबा : कोरबा-चांपा मुख्य मार्ग पर ग्राम पंचायत पुराना पहंदा के समीप देर रात एक भीषण हादसा हो गया. कोरबा की तरफ से आ रहा एक कोयला लोड ट्रेलर, क्रमांक सीजी 10 बीजी 8969 अनियंत्रित होकर डिवाइडर के बीच में घुस गया. घटना रात के करीब डेढ़ बजे बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार डिवाइडर से टकराते ही ट्रेलर में भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते ट्रेलर के आगे का हिस्सा पूरी तरह जलने लगा.







टायर सहित कई हिस्से जलकर पूरी तरह से खाक

हादसे में ट्रेलर का इंजन और सामने का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है. टायर सहित कई हिस्से जलकर खाक हो गए हैं. ट्रेलर ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए किसी तरह समय रहते वाहन से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई. जिसे जान बचाने के लिए छलांग लगाना पड़ा. हादसे के बाद ट्रेलर घंटों तक जलता रहा. स्थानीय लोगों और मौके पर पहुंची टीम की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका.