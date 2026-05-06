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कानपुर-सागर हाईवे पर एक के बाद एक 6 गाड़ियां टकराईं; हादसे में कुल 16 लोग घायल

ACP घाटमपुर कृष्णकांत यादव ने बताया कि देर रात्रि में हादसे की सूचना प्राप्त हुई थी. घायलों को भर्ती कराया गया है.

कानपुर-सागर हाईवे पर एक के बाद एक 6 गाड़ियां टकराईं.
कानपुर-सागर हाईवे पर एक के बाद एक 6 गाड़ियां टकराईं. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 10:02 AM IST

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कानपुर: सागर हाईवे पर स्थित पतारा कस्बे के पास भीषण सड़क हादसा हो गया. बारातियों से भरी वैन और डंपर के बीच टक्कर हो गई. इसके बाद एक-एक कर कुल 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं. दुर्घटना में 16 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर जिला अस्पताल (हैलेट) रेफर कर दिया गया है. हादसे के कारण कानपुर-सागर हाईवे पर लगभग 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया. इसे खुलवाने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी.

ACP घाटमपुर कृष्णकांत यादव ने बताया कि देर रात्रि में हादसे की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. इसके बाद सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. घटना में क्षतिग्रस्त हुए वाहनों को किनारे हटवाकर हाईवे पर यातायात बहाल करवा दिया गया है. मामले में तहरीर मिलने के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह दुर्घटना घाटमपुर थाना क्षेत्र के तिलसड़ा मोड़ की है. कानपुर देहात के मूसेपुर से एक बारात उमरी गांव गई थी. बुधवार सुबह जब बारात वापस लौट रही थी, तभी वैन तिलसड़ा मोड़ पर मुड़ते समय अचानक बंद हो गई. इसी दौरान घाटमपुर की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार डंपर ने वैन में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पीछे से आ रहे अन्य वाहन भी एक-दूसरे से भिड़ गए.

घायलों की स्थिति और रेस्क्यू ऑपरेशन: सूचना मिलते ही पतारा चौकी पुलिस और NHAI की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद गाड़ियों में फंसे घायलों को बाहर निकाला गया. रेस्क्यू के दौरान पतारा चौकी इंचार्ज ललित शर्मा भी चोटिल हो गए. वैन की लोहे की चादर से उनके हाथ में चोट आई है.

सभी 16 घायलों को पहले पतारा CHC ले जाया गया, जहां से उनकी नाजुक हालत देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है. कुछ अन्य घायलों ने निजी अस्पतालों में अपना इलाज कराया है.

घायल होने वालों में प्रांशु शुक्ला (20), आशीष शर्मा (20), खुशीराम (50), रुद्र (30), नरेश (40), मोहित (40), प्रदीप (40), सागर (14), राजेश (40), मनोज कुमार (45), रामबाबू, हसीम (45), सारनाथ (45), जयराम (50), अजय कुमार (45) और सलमान (45) सभी को कानपुर हैलेट अस्पताल रेफर किया गया है. कुछ घायल निजी अस्पतालों भी भर्ती हैं.

20 किमी लंबा जाम और रूट डायवर्जन: हादसे के बाद हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. हमीरपुर की ओर जहांगीराबाद तक और कानपुर की ओर बिधनू तक करीब 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया. पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए घाटमपुर चौराहे और रमईपुर चौराहे से रूट डायवर्जन लागू किया. लगभग तीन घंटे की कड़ी मेहनत के बाद क्रेन और JCB की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल किया जा सका.

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