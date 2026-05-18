आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, पति-पत्नी और बेटे की मौत
टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक चला रहे संतोष हवा में उछलते हुए एक्सप्रेस-वे के नीचे बनी सर्विस रोड के किनारे जा गिरे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 7:27 PM IST
आजमगढ़ : गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर खीरीडीहा गांव के पास एक तेज रफ्तार पिकअप ने मोटरसाइकिल सवार परिवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में मोटरसाइकिल चालक, उसकी पत्नी और 10 वर्षीय बेटे की मौत हो गई. परिवार अपने साढू के घर गोरखपुर से वापस अपने गांव लौट रहा था.
कप्तानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम बनकट जगदीश कोइरीपुर के रहने वाले संतोष विश्वकर्मा (38) अपनी पत्नी गुड़िया विश्वकर्मा (36) और पुत्र रियांश विश्वकर्मा (10) के साथ मोटरसाइकिल से गोरखपुर अपनी रिश्तेदारी में गए थे. सोमवार को वापस लौटते समय अतरौलिया के गदनपुर इंटरचेंज पर रास्ता भूल गए. नीचे उतरने के बजाय एक्सप्रेस-वे पर आगे बढ़ गए.
गोरखपुर एक्सप्रेस-वे के पॉइंट नंबर 68.9 (खीरीडीहा गांव के पास) पर पीछे से आ रही तेज रफ्तार पिकअप (रजिस्टर नंबर PB12AK 7396) ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि संतोष विश्वकर्मा हवा में उछलते हुए एक्सप्रेस-वे के नीचे बनी सर्विस रोड के किनारे जा गिरे, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.
घटना की सूचना मिलते ही यूपीडा (UPEIDA) गश्ती दल के सुरक्षा अधिकारी चंद्रभान सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने तुरंत घायलों को अतरौलिया स्थित 100 शैया चिकित्सालय पहुंचाया. इलाज के दौरान पत्नी गुड़िया विश्वकर्मा ने अतरौलिया अस्पताल में दम तोड़ दिया. गंभीर रूप से घायल रियांश को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया.
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल और पिकअप को अपने कब्जे में लेकर थाने भिजवा दिया. अतरौलिया थानाध्यक्ष देवेंद्र नाथ दुबे ने बताया, तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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