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नूंह में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, ड्राइवर और कंडक्टर की मौके पर मौत

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर की मौत हो गई है.

ACCIDENT ON DELHI MUMBAI EXPRESSWAY
नूंह में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 25, 2026 at 7:41 PM IST

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नूंहः जिले के फिरोजपुर झिरका सदर थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई-बड़ौदा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार रात भीषण सड़क हादसा हुआ है. बघौला गांव के पास खड़ी एक ट्रक में तेज रफ्तार से आ रही दूसरे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर में वाहन के चालक और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

इस क्षेत्र में हफ्ते का तीसरा बड़ा हादसाः मृतकों की पहचान दानिश पुत्र फारूक निवासी अनवरगढ़ जिला गौतम बुद्ध नगर और शादाब पुत्र शक्कर खान निवासी अनवरगढ़ जिला गौतम बुद्ध नगर के रूप में हुई है. दोनों मृतक एक ही ट्रक में सवार थे. ये इस क्षेत्र में इस हफ्ते का तीसरा बड़ा हादसा है. इससे पहले दो अलग-अलग दुर्घटनाओं में दो युवकों की मौत हो चुकी है. इस प्रकार फिरोजपुर झिरका सदर थाना क्षेत्र में इस हफ्ते में अब तक कुल चार लोगों की जान जा चुकी है.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर की मौके पर मौत (Etv Bharat)

अवैध पार्किंग से बढ़ रहे हैं हादसेः स्थानीय लोगों का कहना है कि ये हादसे मुख्य रूप से अवैध पार्किंग की वजह से हो रहे हैं. एक्सप्रेसवे पर ट्रक और अन्य भारी वाहनों को रात के समय बिना किसी सुरक्षा उपाय के खड़ा कर दिया जाता है, जिससे तेज रफ्तार से आने वाले वाहनों को अचानक रुकावट का सामना करना पड़ता है. फिरोजपुर झिरका के डीएसपी अजायब सिंह ने कहा कि "शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले की जांच की जा रही है."

अवैध पार्किंग पर कार्रवाई की मांगः कुछ दिन पहले ही फिरोजपुर झिरका के एसडीएम की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें अवैध पार्किंग की समस्या को गंभीरता से उठाया गया था. इस दौरान अवैध पार्किंग रोकने के लिए सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था. लेकिन व्यवहारिक रूप से इस पर कोई शिकंजा नहीं कसा जा रहा है. लगातार हो रहे हादसे एक्सप्रेसवे पर सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं. प्रशासन से लोगों की मांग है कि अवैध पार्किंग पर तुरंत सख्ती बरती जाए और रात के समय एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों की पार्किंग के लिए निर्धारित जगहों का सख्ती से पालन कराया जाए ताकि आगे ऐसे दुखद हादसों को रोका जा सके.

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